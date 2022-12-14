Тюменцам будут подбирать идеальную пару в колл-центре МегаФона

Для определения совместимости искусственный интеллект будет принимать в расчет возраст, пол, результаты обучения сотрудников, историю оценок и даже хобби оператора. Также будут учитываться коммуникативные навыки — стиль и темп речи, громкость голоса, особенности дикции. В результате звонки будут распределяться не случайным образом, а с учетом персональной совместимости с каждым абонентом.