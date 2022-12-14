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Тюменца лишили прав из-за сбитого велосипедиста

Сегодня, 05:08
Фото: 1MI

Тюменца лишили прав за ДТП с велосипедистом

Жителя Тюмени осудили за дорожно-транспортное происшествие. По вине мужчины в аварии пострадал велосипедист. Инцидент произошел в августе этого года на Салаирском тракте.
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Тюмень

По данным следствия, 43-летний водитель нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора, и сбил велосипедиста, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получил ссадины и перелом ноги.

Суд приговорил тюменца к двум годам ограничения свободы и лишил водительстких прав на полтора года, а также обязал выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей в счет компенсации морального ущерба.

Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Омск сегодня произошла авария с участием двух фур. В ДТП погибли оба водителя.

#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Дороги#Тюмень#ДТП#Суд#Авария#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Велосипед
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