Тюменца лишили прав из-за сбитого велосипедиста

По данным следствия, 43-летний водитель нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора, и сбил велосипедиста, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получил ссадины и перелом ноги.
Суд приговорил тюменца к двум годам ограничения свободы и лишил водительстких прав на полтора года, а также обязал выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей в счет компенсации морального ущерба.
Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Омск сегодня произошла авария с участием двух фур. В ДТП погибли оба водителя.