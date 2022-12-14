Тюменские тхэквондисты вошли в число победителей на Кубке мира

Состязания проходили по двум дисциплинам: спарринг и формальный комплекс. Тюменскую область представили шесть спортсменов, четверым из них удалось занять призовые места.
Екатерина Жуковская заняла 1 место в спарринге в весовой категории до 55 кг среди юниорок до 14 лет. Также на ее счету 1 место в дисциплине «формальный комплекс» за выполнение 9 упражнений.
Виктория Скрипникова взяла 2 место в спарринге между юниорками 16–17 лет в весовой категории до 64 кг.
Ольга Черенько заняла 3 место в спарринге среди юниорок до 52 кг в возрасте 16–17 лет. Также она взяла еще одно 3 место, выполнив формальный комплекс из 12 упражнений среди юниорок 14–17 лет.
Также обладателем третьего места стал Михаил Сухарченко, выступив в дисциплине «формальный комплекс» и выполнив 18 упражнений. Михаил соревновался с мужчинами 18–39 лет.
Следующий старт для тюменских спортсменов — чемпионат России, где будет проходить отбор на чемпионат мира.
Напомним, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.