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Тюменские тхэквондисты вошли в число победителей на Кубке мира

14 декабря 14:24
Фото: Федерация тхэквондо (ИТФ) Тюменской области
Сразу четверо юных спортсменов из Тюменской области заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо. Соревнования прошли в Минске, участие в ним приняли 757 спортсменов из 15 стран, сообщает Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Состязания проходили по двум дисциплинам: спарринг и формальный комплекс. Тюменскую область представили шесть спортсменов, четверым из них удалось занять призовые места.

Екатерина Жуковская заняла 1 место в спарринге в весовой категории до 55 кг среди юниорок до 14 лет. Также на ее счету 1 место в дисциплине «формальный комплекс» за выполнение 9 упражнений.

Виктория Скрипникова взяла 2 место в спарринге между юниорками 16–17 лет в весовой категории до 64 кг.

Ольга Черенько заняла 3 место в спарринге среди юниорок до 52 кг в возрасте 16–17 лет. Также она взяла еще одно 3 место, выполнив формальный комплекс из 12 упражнений среди юниорок 14–17 лет.

Также обладателем третьего места стал Михаил Сухарченко, выступив в дисциплине «формальный комплекс» и выполнив 18 упражнений. Михаил соревновался с мужчинами 18–39 лет.

Следующий старт для тюменских спортсменов — чемпионат России, где будет проходить отбор на чемпионат мира.

Напомним, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.

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