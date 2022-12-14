Тюменские экологические проекты презентовали главе Росприроднадзора

Совместно с губернатором Александром Моором глава федерального ведомства осмотрела тюменский мусоросортировочный завод, провела совещание о перспективах развития сферы обращения с отходами и открыла вторую площадку уральского экокультурного проекта экодом «Центральный».
В России Тюменская область уже заняла лидирующие позиции в сфере обращения с отходами: здесь сортируются с извлечением полезных фракций 100% ТКО, которые жители размещают в контейнерах, а отбираемое сырьё реализуется на открытой электронной площадке. Следующий шаг, который в соответствии с планом Правительства России предусматривает экологическая реформа, когда процесс сортировки уже отлажен — это максимальное вовлечение вторсырья в оборот и уменьшение объемов захоронения ТКО.
Сегодня после сортировки твёрдых коммунальных отходов ещё остаются вторичные
материальные ресурсы на которые нет спроса. У Тюменской области есть амбициозная цель решить этот вопрос, используя современные технологии и развивая экологическую культуру жителей.
На экскурсии по тюменскому мусоросортировочному заводу Светлане Радионовой
продемонстрировали разработку компании «НОВ-Экология» — установку термического
обезвреживания Экоюнит. Уникальная установка, предназначенная для утилизации
коммунальных, медицинских и других опасных отходов, уже получила положительное
заключение государственной экологической экспертизы: она безопасна для экологии и оснащена отечественным оборудованием.
Комментируя Экоюнит глава Росприроднадзора отметила, что на сегодняшний день существует большая проблема с вывозом отходов в труднодоступной местности. Например, подобная технология была бы незаменима на севере, а также на островах и островных территориях.
«Это, к примеру, Карелия, Мурманская часть, дальневосточная часть, малые поселки, небольшие станицы, арктическая территория. Достойного оборудования фактически нет, а эта установка — единственный пример качественного оборудования на сегодняшний день. При всей немасштабности этой установки она для страны имеет ключевое значение. Это важная история для очень большого количества населенных пунктов», — подчеркнула Светлана Радионова.
Важным с точки зрения просвещения глава Росприроднадзора назвала просветительский проект «Экодом», который объединяет активистов, помогает жителям завести полезные экопривычки и знания, одновременно предоставляя возможность сдать отсортированное сырье на переработку.
«Взрослым сложнее менять привычки, проще привить эту культуру детям, на что и направлен проект экодомов. Я с удовольствием свою дочь сюда приведу. Многие страны проходили это, не сразу удалось привить раздельный сбор мусора. Мы в этом году запустили эксперимент: во всех образовательных школах города Тюмени и учреждениях госсферы мы поставили контейнеры для раздельного сбора мусора, приучаем себя и детей к этой культуре», — пояснил губернатор Александр Моор.
Тюменские площадки — это часть проекта в сфере разумного обращения с отходами и повышения экологической грамотности, который реализуется сразу в нескольких регионах: в Тюменской и Свердловской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.
Экодом «Центральный» на Цветном бульваре — уже второй подобный образовательный центр в Тюмени. Первый в регионе экодом компании ТЭО и СИБУР запустили 27 октября у торгового центра «Гудвин». Алексей Бобров, представитель акционеров Корпорации СТС, которая инициировала запуск масштабного уральского проекта, напомнил, что «Гудвин» только за первый месяц посетили 1300 человек. «Мы, безусловно, будем и дальше работать с нашими коллегами из СИБУРа, с муниципальными, областными властями. Идея экодомов будет тиражироваться», — сообщил Алексей Бобров.
«В вопросах экологичного образа жизни людям очень важно ощущать поддержку, особенно сейчас. Экодом — это как раз такое пространство, где каждый сможет найти единомышленников и убедиться в том, что даже небольшие шаги ведут к результату», — подчеркнула советник генерального директора СИБУР Елена Мякотникова.
«Это очень серьезная заявка. Мы все время говорим, что мы не улучшаем экологию в нашей стране увеличением штрафов и увеличением инспекторского состава. Экология должна стать для нас нормой. Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально. Приведите сюда ребенка, здесь его научат бережному обращению к экологии, а потом ребенок научит этому вас — это одна из важных составляющих нашей работы», — отметила Светлана Радионова во время открытия экодома.
Глава Росприроднадзора по итогам визита в Тюменскую область дала высокую оценку увиденному: «В Тюменской области сортируют 100% ТКО. Это говорит о том, что это самый
подготовленный субъект России в сфере обращения с отходами. Здесь совпало все: сильный регион, население, сильный губернатор, хорошая команда, устойчивый регоператор».