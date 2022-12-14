Тюменские экологические проекты презентовали главе Росприроднадзора

Экодом «Центральный» на Цветном бульваре — уже второй подобный образовательный центр в Тюмени. Первый в регионе экодом компании ТЭО и СИБУР запустили 27 октября у торгового центра «Гудвин». Алексей Бобров, представитель акционеров Корпорации СТС, которая инициировала запуск масштабного уральского проекта, напомнил, что «Гудвин» только за первый месяц посетили 1300 человек. «Мы, безусловно, будем и дальше работать с нашими коллегами из СИБУРа, с муниципальными, областными властями. Идея экодомов будет тиражироваться», — сообщил Алексей Бобров.