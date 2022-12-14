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Тюменские автобусы изменят график из-за снегопадов

Сегодня, 04:03
Фото: Тюмень. Администрация города.

Тюменцев предупредили, что автобусы будут отклоняться от расписания из-за снегопада

Тюменцев предупредили, что из-за снегопадов в расписании общественного транспорта возможны изменения во времени, указанном в расписании. В администрации города пояснили, что, на время прибытия на остановочный пункт будет влиять ситуация на дорогах.
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Тюмень
«Узнать актуальное время прибытия автобусов на остановочные пункты возможно в приложении на операционных системах Android („Тюменский транспорт“) и iOS („Тюмень.Транспорт“), в которых оранжевым цветом выделен уточненный прогноз прибытия автобуса», — отметили в администрации Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что жители областной столицы жаловались на то, что общественный транспорт ездит с отставанием по графику почти на час. Кроме того, маршрутные такси приезжают на остановочные пункты переполненными.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Дороги#Общественный транспорт
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