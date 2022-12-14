Тюменские автобусы изменят график из-за снегопадов

Тюменцев предупредили, что автобусы будут отклоняться от расписания из-за снегопада

Тюменцев предупредили, что из-за снегопадов в расписании общественного транспорта возможны изменения во времени, указанном в расписании. В администрации города пояснили, что, на время прибытия на остановочный пункт будет влиять ситуация на дорогах.

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