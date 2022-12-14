Тюменские автобусы изменят график из-за снегопадов

«Узнать актуальное время прибытия автобусов на остановочные пункты возможно в приложении на операционных системах Android („Тюменский транспорт“) и iOS („Тюмень.Транспорт“), в которых оранжевым цветом выделен уточненный прогноз прибытия автобуса», — отметили в администрации Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что жители областной столицы жаловались на то, что общественный транспорт ездит с отставанием по графику почти на час. Кроме того, маршрутные такси приезжают на остановочные пункты переполненными.