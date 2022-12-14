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Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях

Сегодня, 08:09
Фото: 1MI

Тюменца осудили за ненависть к силовикам

Жителя Тюменской области осудили за экстремистские высказывания в социальных сетях. За опубликованные сообщения мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

По данным УФСБ России по Курганской области, тюменец размещал в сообществе «Типичная Тюмень» и новостной ленте «kurgan45» высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, ОМОН, судебных приставов.

Теперь тюменец не сможет в течение двух с половиной лет заниматься деятельностью в Интернете и оставлять в сети какие-либо сообщения.

Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура Тюменской области признала экстремисткой авторскую песню руководителя панк-группы «Guns Down». Музыканта осудили по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». В качестве наказания ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

В Тюмени признали экстремистской песню о полицейских и оштрафовали автора
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#Общество#Новости тюмени#Наказание#Тюмень#Суд#Экстремизм#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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