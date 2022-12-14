Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях

По данным УФСБ России по Курганской области, тюменец размещал в сообществе «Типичная Тюмень» и новостной ленте «kurgan45» высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, ОМОН, судебных приставов.
Теперь тюменец не сможет в течение двух с половиной лет заниматься деятельностью в Интернете и оставлять в сети какие-либо сообщения.
Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура Тюменской области признала экстремисткой авторскую песню руководителя панк-группы «Guns Down». Музыканта осудили по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». В качестве наказания ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.