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Снова дистант в школах, переименование остановки в центре Тюмени, льготы военным

Сегодня, 16:58
Фото: 1MI

Переименование остановки в центре Тюмени, льготы военным, снова дистант в школах

С 15 декабря все школы областной столицы перейдут на дистант. Дети будут обучаться дома до 23 числа. В Тюмени отмечается рост заболеваемости ОРВИ, данная мера поможет снизить распространение инфекции.

Тюменские школьники с 15 декабря перейдут на дистанционное обучение.

Решение принято на заседании региональной санитарно-противоэпидемической комиссии. Стоит отметить, что ограничение распространяется и на учреждения дополнительного образования (в том числе спорта, культуры).

В Тюмени на улице Республики планируют переименовать остановку «Станкостроительный завод».

В областной столице власти хотят переименовать остановку на улице Республики. Отмечается, что в настоящее время в центре города предприятия больше нет. С предложением о переименовании остановки выступил департамент дорожной инфраструктуры. Решение ещё не принято, идёт голосование среди горожан.

«Достопримечательностями этого городского пространства являются сквер Машарова», — сообщили в горадминистрации.

Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу.

Семьям военнослужащих и добровольцев, принимающих участие СВО, предоставят первоочередное право пользования услугами службы «Социальное такси». Документ подготовлен региональным департаментом соцразвития.

«Дополнить категории постановления «Об утверждении положения об организации деятельности служб транспортного обслуживания отдельных категорий граждан в Тюменской области» членами семей военнослужащих, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, граждан, добровольно принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции», — указано в проекте документа.

На данный момент эта льгота доступна инвалидам и гражданам, имеющим ограниченную способность к самостоятельному передвижению.

Обстоятельствами, исключающими возможность оказания службой услуг, являются: снятие автотранспортного средства с маршрута в связи с его неисправностью или аварией, неблагоприятные погодные условия.

Ранее «Наш город сообщал, что около миллиарда рублей потратят в 2023 году на оплату льготного проезда в городском транспорте отдельным категориям тюменцев.

Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Экономика#Деньги#Бюджеты#Жалобы#Работа#Школы#Александр Мязин
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