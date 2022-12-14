Снова дистант в школах, переименование остановки в центре Тюмени, льготы военным

В областной столице власти хотят переименовать остановку на улице Республики. Отмечается, что в настоящее время в центре города предприятия больше нет. С предложением о переименовании остановки выступил департамент дорожной инфраструктуры. Решение ещё не принято, идёт голосование среди горожан.