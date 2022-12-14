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Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу

Сегодня, 04:40
Фото: 1MI

Семьи мобилизованных тюменцев получат транспортную льготу

Семьям военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, предоставят новый транспортную льготу — первоочередное право пользования услугами службы «Социальное такси». Соответствующий проект постановления подготовил региональный департамент соцразвития.
Сюжет
Тюмень
«Дополнить категории постановления „Об утверждении положения об организации деятельности служб транспортного обслуживания отдельных категорий граждан в Тюменской области“ членами семей военнослужащих, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, граждан, добровольно принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, а также членами семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации», — указано в проекте документа.

Отмечено, что льгота на  предоставление услуги социального такси доступна инвалидам и гражданам, имеющим ограниченную способность к самостоятельному передвижению.

Обстоятельствами, исключающими возможность оказания службой услуг, являются: снятие автотранспортного средства с маршрута в связи с его неисправностью или аварией, неблагоприятные погодные условия.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале декабря из Тюмени к местам боевого слаживания была направлена очередная группа мобилизованных жителей региона.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Льготы#Частичная мобилизация#Тюмень#Тюменская область#Военнослужащие
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