Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу

«Дополнить категории постановления „Об утверждении положения об организации деятельности служб транспортного обслуживания отдельных категорий граждан в Тюменской области“ членами семей военнослужащих, лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, граждан, добровольно принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, а также членами семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации», — указано в проекте документа.
Отмечено, что льгота на предоставление услуги социального такси доступна инвалидам и гражданам, имеющим ограниченную способность к самостоятельному передвижению.
Обстоятельствами, исключающими возможность оказания службой услуг, являются: снятие автотранспортного средства с маршрута в связи с его неисправностью или аварией, неблагоприятные погодные условия.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале декабря из Тюмени к местам боевого слаживания была направлена очередная группа мобилизованных жителей региона.