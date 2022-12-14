С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант

Данная мера поможет снизить распространение ОРВИ. Решение принято на заседании региональной санитарно-противоэпидемической комиссии.
«С 15 декабря по 23 декабря все школы города Тюмени и учреждения дополнительного образования (в том числе спорта, культуры) переходят на дистанционный режим обучения или приостанавливают оказание услуг», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о резком росте числа вызовов на дом. Об этом сообщила врачи поликлиники №17. Неотложная помощь теперь работает в режиме 24/7.