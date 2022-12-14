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С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант

Сегодня, 11:00
Фото: 1MI

Из-за всплеска ОРВИ с 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант

В областной столице отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Из-за всплеска инфекции с 15 по 23 декабря все учебные заведения города переходят на дистант, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Данная мера поможет снизить распространение ОРВИ. Решение принято на заседании региональной санитарно-противоэпидемической комиссии.

«С 15 декабря по 23 декабря все школы города Тюмени и учреждения дополнительного образования (в том числе спорта, культуры) переходят на дистанционный режим обучения или приостанавливают оказание услуг», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал о резком росте числа вызовов на дом. Об этом сообщила врачи поликлиники №17. Неотложная помощь теперь работает в режиме 24/7.

 

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Погода#Школы#Дистанционное образование#Деньги#Александр Мязин
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