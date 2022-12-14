РЖД обеспечили практически стопроцентную надежность доставки грузов в Магадан

Один из них — гарантированные перевозки грузов, необходимых для жизнеобеспечения региона, решением которого занимаются РЖД и администрация области.
Так, РЖД уже осуществляют ускоренную доставку вагонов для формирования судовых партий.
На сегодняшний день фактический срок доставки в адрес предприятий Магаданской области составляет 12,9 суток, что более чем на тридцать процентов опережает нормативные сроки, которые указаны в договоре о доставке грузов. Такая ситуация сохраняется с начала года, а задержек по вине РЖД вагонов на железнодорожной сети нет. Об этом пишет vostokmedia.com.
Вопросы, требующие системного решения. связаны с доставкой нефтепродуктов в регион. Первый — это формирование оптимального плана отгрузок. Доставка в Магаданскую область нефтепродуктов до сих пор осуществляется из Тюмени на расстояние почти 5 тыс. км. При этом в обеспечении Магадана нефтепродуктами НПЗ Восточной Сибири и Дальнего Востока практически не участвуют.
Второй острый вопрос — необходимость диверсифицировать точки перевалки груза на морской транспорт. На сегодня большинство вагонов с нефтепродуктами следуют через один терминал — «Нико Ойл». Фактическая выгрузка терминала примерно в два раза ниже установленной перерабатывающей способности. Так, по состоянию на 14 декабря при фактической среднесуточной выгрузке 21,5 вагона в адрес «Нико Ойл» направлено 430 вагонов, а 165 уже находятся на станции назначения в Гайдамаке.
Дальнейшее увеличение числа отгрузок в адрес данного терминала при отсутствии выгрузки в условиях низких температур грозит тем, что консистенция топлива ухудшится, также это может привести к замедлению слива темных нефтепродуктов.
Из-за скопления вагонов страдает и качество обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке, происходит задержка доставок других товаров.
Чтобы как-то урегулировать ситуацию, РЖД были вынуждены временно ограничивать прием грузов к перевозке в адрес «Нико Ойл», а сотрудники Дальневосточной железной дороги по факту скопления вагонов с опасными грузами ранее обратились в прокуратуру.
Еще одна возможность усовершенствовать взаимодействие — проставление специальных отметок в перевозочных документах. Эта мера позволила бы осуществлять автоматический контроль за грузами, следующими для северного завоза. Данной опцией пользуются сегодня не все поставщики Магаданской области.
РЖД письмом от 26 ноября проинформировали заместителя председателя правительства Юрия Трутнева о складывающейся ситуации, которая требует принятия системных решений.