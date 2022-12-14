РЖД обеспечили практически стопроцентную надежность доставки грузов в Магадан

На сегодняшний день фактический срок доставки в адрес предприятий Магаданской области составляет 12,9 суток, что более чем на тридцать процентов опережает нормативные сроки, которые указаны в договоре о доставке грузов. Такая ситуация сохраняется с начала года, а задержек по вине РЖД вагонов на железнодорожной сети нет. Об этом пишет vostokmedia.com.