РЭО: в 2024 году под Оренбургом будут построен новый комплекс по переработке ТКО

Как сообщает tass.ru, данный объект, у которого хорошие перспективы, построят в регионе в соответствии с внедрением экономики замкнутого цикла. РЭО заявил о готовности на 90 процентов профинансировать работы по строительству комплекса.
На встрече глава РЭО и губернатор области анализировали меры, способствующие тому, чтобы регион к 2030 году смог выйти на показатели, которые предусматривает федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». С этой целью в том числе и возводится в регионе комплекс «Центральный».
Во время визита Буцаев осмотрел земельный участок, на котором должен появиться этот объект. Сейчас там нет никаких строений, но уже в 2024 году здесь начнет вести переработку отходов современный комплекс, у которого хорошие перспективы. После того как это произойдет, региону практически полностью удастся достичь показателей, предусмотренных федеральным проектом 2030 года.
Построить в регионе этот объект по обращению с ТКО поможет государственно-частное партнерство. Это тоже предусматривает экономика замкнутого цикла. По мнению главы региона, области крайне необходим такой объект. Хотя здесь уже сейчас проходят сортировку до 60 процентов отходов, но перерабатывается их немного. С появлением нового объекта можно будет решить и эту проблему.
Ранее руководители РЭО и Оренбургской области заключили еще одно соглашение. В соответствии с ним регион станет одним из участников пилотного проекта по экомониторингу. Из регионального Минприроды в компанию будет поступать информация, которую фиксируют экопосты. Она касается наличия пяти загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Таким способом получится более точно контролировать его состояние в регионе. И за этим смогут наблюдать местные жители.