РЭО: в 2024 году под Оренбургом будут построен новый комплекс по переработке ТКО

Построить в регионе этот объект по обращению с ТКО поможет государственно-частное партнерство. Это тоже предусматривает экономика замкнутого цикла. По мнению главы региона, области крайне необходим такой объект. Хотя здесь уже сейчас проходят сортировку до 60 процентов отходов, но перерабатывается их немного. С появлением нового объекта можно будет решить и эту проблему.