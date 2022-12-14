Патрушев: Рекордный рост урожая зерна в России - следствие технологического рывка

За неполные пять лет крестьяне России стали использовать в полтора раза больше минеральных удобрений, на 11% выросли площади обработки средствами защиты. Также отмечается тенденция к использованию аграриями в работе самой современной техники – энергообеспеченность увеличилась на 5,8 млн лошадиных сил. Кроме того, в оборот вводятся и новые земли. Благодаря одной мелиорации уже в 2023 году сельскохозяйственная деятельность будет осуществляться на 170 тыс. га. Об этом пишут Известия.