Патрушев: Рекордный рост урожая зерна в России - следствие технологического рывка

По мнению главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, которым он поделился на правительственном часе в ГД РФ, основной причиной роста является технологический рывок, сделанный российским АПК за последние годы.
Этот урожай стал самым большим в истории России. Превышение прошлогодних показателей было зафиксировано и при сборе сахарной свеклы, а также картофеля, сои, рапса, овощей и фруктов. Планируется увеличение производства мясомолочной продукции. Задача по ежегодному наращиванию сельхозпроизводства на 3%, поставленная президентом, по предварительным подсчетам, в этом году будет перевыполнена на 0,5%.
За неполные пять лет крестьяне России стали использовать в полтора раза больше минеральных удобрений, на 11% выросли площади обработки средствами защиты. Также отмечается тенденция к использованию аграриями в работе самой современной техники – энергообеспеченность увеличилась на 5,8 млн лошадиных сил. Кроме того, в оборот вводятся и новые земли. Благодаря одной мелиорации уже в 2023 году сельскохозяйственная деятельность будет осуществляться на 170 тыс. га. Об этом пишут Известия.
Координатор проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота подчеркнул, что политика доступности удобрений уже который год поддерживается на уровне государства, поэтому многие аграрии могут приобретать их по приемлемым ценам.
Олег Сирота сообщил о сохранении государственной программы по выдаче льготных кредитных займов до 5% годовых и об удержании ставки для фермерских хозяйств. Ни одна федеральная программа не была закрыта. Для молочных фермерских хозяйств были сохранены капексы: при условии постройки фермы государство возвращает ее владельцу до 50% стоимости.
По словам директора Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолия Тихонова, текущий год оказался непростым не только для российской экономики в целом, но и для АПК в частности. Но государство продемонстрировало ведение гибкой политики и сумело поддержать отрасль, поэтому аграриям удалось перевыполнить план по наращиванию сельхозпроизводства.
Тихонов подчеркнул, что показатели Доктрины продовольственной безопасности перевыполнялись и ранее, но сейчас Россию можно назвать мировой житницей, которая кормит всю планету. В то же время внутренние цены на продовольствие остаются доступными для населения.
Согласно оценкам Минсельхоза, в 2023 году планируется собрать порядка 125 - 127 млн тонн зерна, этого будет более чем достаточно. Даже при самых пессимистических прогнозах собрать менее 100 млн тонн не получится, считает Тихонов. Он заявил о необходимости задуматься об экспорте: искать новые каналы поставок, не допустить блокировки портов, закупить собственные зерновозы.