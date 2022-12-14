«Открытие экодома — цель моего визита»: глава Росприроднадзора побывала в Тюмени

Первой точкой стал мусоросортировочный завод «Тюменского экологического объединения». В ходе визита Светлану Радионову сопровождали губернатор Тюменской области Александр Моор, представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров.
На данный момент в Тюменской области сортируют 100% твердых коммунальных отходов, и это — лидирующий показатель по всей России. Достичь такого успеха удалось благодаря совместной работе регионального правительства, губернатора области Александра Моора и «ТЭО».
Кроме того, в Тюменской области создали всю необходимую инфраструктуру, такую как сертифицированные полигоны, три мусоросортировочных завода в Тюмени, Ишиме и Тобольске, мусороперегрузочную станцию в Ялуторовске.
«Всю инфраструктуру мы сделали до того, как менялось экологическое законодательство. Использовали современные пути привлечения частных инвестиций. Сегодня вся эта инфраструктура работает. Важно, что мы выполнили первый этап — собираем и сортируем 100% мусора. На данный момент перед нами стоит вопрос выбора современных и эффективных технологий, применяемых для того, чтобы вторичное сырье можно было использовать. Мы с партнерами обсуждаем дальнейшие проекты в этой сфере», — рассказал Александр Моор, губернатор Тюменской области.
Площадки соответствуют современным требованиям, а также работает уникальная система учета потоков. Регион стал единственным в России, который все отобранное сырье продает на открытых торгах на площадке B2B-Сenter.
«Показателя добиваемся за счет создания инфраструктуры, которая осуществляет обработку. С 2018 по 2021 годы открыты 4 объекта, нацеленные на обработку ТКО», — подчеркнул Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО».
В ходе встречи глава Росприроднадзора высоко оценила совместную работу «ТЭО» и местной власти.
«Мало какой регион может похвастаться 100-процентной сортировкой всех входящих ТКО, а здесь это есть», — добавила Светлана Радионова.
За 2022 год год единый оператор по обращению с ТКО внедрил и новую систему «Экопаспортов, зеленых сертификатов». Их выдают компаниям и предпринимателям, которые в течение года пользовались услугами «ТЭО» по захоронению прочих или неспецифических отходов IV–V классов опасности, подлежащих размещению на полигонах.
Всего за год было выдано 189 первых «экопаспортов». Документ подтверждает сотрудничество обладателя с региональным оператором. Эта инициатива — способ поддержки ответственных предпринимателей, заботящихся об экологии. «Экопаспорт» выделяет организации среди клиентов «серых» возчиков.
Сейчас перед Тюменской областью стоит очень важная цель — решить вопрос со вторичными материальными ресурсами, остающимися после сортировки. На некоторые виды ВМР нет спроса, но разобраться с этим возможно при сотрудничестве с партнерами.
«Мы обсуждали сложнейшую проблему дальнейшей утилизации. То есть обрабатываем 100%, а дальше львиная доля этой обработки идет на полигон. Мы должны понять, что нужно с этим делать. Будем применять технологию компостирования. Я хочу понимать, насколько это будет работать», — сообщила участникам встречи представитель Росприроднадзора.
Во время совместной поездки Светланы Радионовой с губернатором региона и журналистами на мусоросортировочном заводе «ТЭО» состоялась презентация перспективного проекта пиролиза — переработки пластиковых отходов и отработанных шин с получением дизельного топлива.
Здесь же гости осмотрели уникальную установку термического обезвреживания отходов «Экоюнит» от компании «Нов-Экология». Автоматизированная технология, которая предназначена для ТКО и медицинских отходов, поможет в 100 раз сократить объем захоронения обезвреженных отходов.
«На сегодняшний день существует большая проблема с вывозом отходов на островах, островных территориях. Это, к примеру, Карелия, Мурманская часть, дальневосточная часть, малые поселки, небольшие станицы, арктическая территория. Достойного оборудования фактически нет, а эта установка — единственный пример качественного оборудования на сегодняшний день. При всей немасштабности этой установки она для страны имеет ключевое значение. Это важная история для очень большого количества населенных пунктов», — отметила Светлана Радионова.
На «Экоюнит» уже получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. Созданная установка абсолютно безопасна для экологии. А тепловая энергия, выделяемая в ходе работы механизма, направлена на отопление мусоросортировочного завода.
«Лидерство региона в этом вопросе не случайно — это целенаправленная совместная работа. Это обусловлено видением руководства субъекта, какая должна быть Тюмень. После выхода изменений в действующее законодательство добавился импульс к развитию. Но Тюмень спокойно, уверенно и осторожно двигается к цели, и это не просто для отчетности», — заверил Алексей Бобров, представитель акционеров ООО «Корпорация СТС».
Следующее мероприятие, в котором приняла участие Светлана Радионова — торжественное открытие экодома «Центральный» на Цветном бульваре. Это совместный проект «ТЭО» и «СИБУР».
Это уже второй экодом, открытый в Тюмени. Первый располагается около ТЦ «Гудвин», его открыли еще 27 октября.
«Это очень серьезная заявка. Мы все время говорим, что мы не улучшаем экологию в нашей стране увеличением штрафов и увеличением инспекторского состава. Экология должна стать для нас нормой. Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально. Приведите сюда ребенка, здесь его научат бережному обращению к экологии, а потом ребенок научит этому вас — это одна из важных составляющих нашей работы. Поэтому мы будем это поддерживать», — отметила Светлана Радионова во время открытия экодома «Центральный» в Тюмени.
Благодаря этому проекту стало возможным объединить экоактивистов для создания образовательных программ. Первый экодом доказал, что местным жителям и гостям областной столицы интересна тема раздельного сбора мусора, переработки. Только за месяц в экодоме «Гудвин» состоялось 55 мероприятий. В общем экодом посетили более 1 300 человек, принесли почти 900 кг вторсырья.
Проект популярен как среди взрослого населения, так и среди молодежи, подростков. В экодоме проводят мастер-классы, лекции и семинары, а желающие могут посетить мастерскую ресайклинга и самостоятельно создать сувенир из использованных крышек, бутылок или пакетов.
«Мы, безусловно, будем и дальше работать с нашими коллегами из СИБУРа, с муниципальными, областными властями. Идея экодомов будет тиражироваться», — добавил Алексей Бобров.
Подобные мероприятия важны для формирования культуры раздельного сбора и привлечения молодежи в отрасль. Здесь же принимают на переработку некоторые виды сырья — ПЭТ-бутылки, стретч-пленку, ПНД-упаковки, макулатуру, стекло и многое другое.
Александр Моор, говоря про открытие экодома «Центральный», отметил, что очень важно экологическое воспитание. Он поделился тем, что планирует привести туда свою дочь.
«Взрослым сложнее менять привычки, проще привить эту культуру детям, на что и направлен проект экодомов. Я с удовольствием свою дочь сюда приведу. Многие страны проходили это, не сразу удалось привить раздельный сбор мусора. Мы в этом году запустили эксперимент: во всех образовательных школах города Тюмени и учреждениях госсферы мы поставили контейнеры для раздельного сбора мусора, приучаем себя и детей к этой культуре», — отметил Александр Моор.
Амбициозный комплексный проект экодомов осуществляет компания ООО «ХКЭС» (Холдинговая компания «Экологические системы»). Экодома есть также в Свердловской области, ХМАО и ЯНАО. До конца года в Тюменской области планируют создать экодома не только в Тюмени, но и Тобольске, Ишиме. В ближайшее время откроют экодома в Салехарде, Сургуте и Нижнем Тагиле.
Светлана Радионова по итогам визита в Тюменскую область дала высокую оценку увиденному:
«В Тюменской области сортируют 100% ТКО. Это говорит о том, что это самый подготовленный субъект России в сфере обращения с отходами. Здесь совпало все: сильный регион, население, сильный губернатор, хорошая команда, устойчивый регоператор», — говорит она.
«В начале реализации мусорной реформы многие решили, что их это не касается, но это не так. Выяснилось, что нет утилизации как отрасли, и её необходимо создавать. Сегодня рассмотрели еще одну технологию по переработке пластика и автомобильных покрышек в дизельное топливо. Этим топливом вполне можно топить, например, котельные», — уточнила Светлана Радионова.
По её мнению, полученное топливо будет хуже, чем-то, которое сейчас используется в автомобилях, но вполне пригодное для других целей — той же топки. Но если установка покажет, что она может делать топливо, то его будут использовать.
Как рассказала глава Росприроднадзора, «мусорная реформа» вскрыла много проблем по России в целом, но регионы продолжают активную борьбу за улучшение экологии, и Тюменская область в этом смысле в числе лидеров.
На тему реформы высказался и Алексей Бобров:
«Вся эта отрасль до реформы была „в тени“. Но на сегодняшний день создается целая индустрия по обращению с ТКО. Закладывается фундамент для высокотехнологичной утилизации, создаются перерабатывающие мощности, инфраструктура», — подчеркнул представитель акционеров ООО «Корпорация СТС».
В ходе беседы Светлана Радионова произнесла лозунг, которого, по её мнению, не избежать.
«Снижение объемов накопления с использованием технологий — не только источник выгоды. Мы говорили и говорим — в каждой бутылке или скатерти сначала должно быть 5%, а потом и 10, и 15% переработанного. В каждом втором свитере должен быть процент переработки», — подытожила она.