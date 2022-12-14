Нефролог рассказала о продуктах, которые провоцируют образование камней в почках

Эксперт предупредила, что мочекаменная болезнь развивается и на фоне нарушения обмена кальция в организме и нехватки витамина D. Как сообщает NEWS.ru, в группу риска попадают граждане преклонного возраста с остеопорозом, потому что они имеют хрупкие кости из-за малого количества кальция в костной ткани и его постоянного попадания в кровь. Лишний кальций из крови попадает в почки, а его избыток способен вызвать образование камней.
Причиной для болезни может стать и обилие вина, мяса, сыра, кондитерских изделий, чая, шоколада, свеклы, черной смородины в рационе. Безгина особенно посоветовала следить за здоровьем пенсионерам с остеопорозом, пациентам с неправильным обменом кальция в организме и нехваткой витамина D.
А прием других добавок и витаминов, например, витамина C (аскорбиновой кислоты), в превышающем норму количестве, также становится фактором риска для образования камней в почках. Кроме того, эксперт напоминает читателям издания, что для почек полезнее пить исключительно фильтрованную или бутилированную воду.