Нефролог рассказала о продуктах, которые провоцируют образование камней в почках

Эксперт предупредила, что мочекаменная болезнь развивается и на фоне нарушения обмена кальция в организме и нехватки витамина D. Как сообщает NEWS.ru, в группу риска попадают граждане преклонного возраста с остеопорозом, потому что они имеют хрупкие кости из-за малого количества кальция в костной ткани и его постоянного попадания в кровь. Лишний кальций из крови попадает в почки, а его избыток способен вызвать образование камней.