nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На рынке стройматериалов наблюдается падение производства

Сегодня, 16:21
Фото: 1MI

В России отмечается падение на рынке стройматериалов

Производители стройматериалов оказались под ударом санкций и событий февраля. По данным «Новых известий», Только основа стройки - цементная промышленность - с +21% в начале года «упала» к осени до -5%.

С 2019 года из-за реформ и внедрения эскроу-счетов строители начали возводить меньше жилых домов. С 2021 года фиксировался рост новых проектов, но ситуация изменилась. В 1 квартале 2022 года производители цемента закончили с плюсом. Объёмы выработки увеличились на 21% до 10, 8 млн т.

Уже в октябре производители отметили сокращение производства на 5%. К начале декабря выработка цемента сократилась уже на 5,4%.

«Аналогичные тенденции наблюдаются и в потреблении цемента. А основной объем потребления - отечественная продукция, доля импорта не превышает 3%», - отмечает Алексей Семенов.

Серьёзнее всего потребление цемента падает в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском округе.

Сейчас производители отмечают, что на фоне снижения доходов населения и роста цен на недвижимость потребление цемента будет и дальше снижаться. Возникают трудности с поставками импортных комплектующих, расходных материалов.

По оценке Алексея Семенова, с учетом благополучного первого квартала, год цементная отрасль все же закончит с ростом 1-1,5% (около 60,6-61 млн тонн цемента). Потребление цемента также вырастет примерно на 1% до 61,0 млн тонн. Отметим, что заводы РФ могут производить до 100 млн тонн цемента в год.

Отмечается и рост ввода жилья (примерно на 5%). В минувшем году в России было построено 92,6 млн кв. метров жилья. По данным Росстата, за первое полугодие 2022 года введено более 60 млн квадратов. При этом почти половину жилья, что не вписывается в статистику прошлых лет, построили сами россияне. По данным ведомства, на долю частного строительства пришлось 38,07 млн кв. м, или 62,8%.

«Начатые проекты сдавать надо, но в 2024 году при снижении объемов строительства мы почувствуем давление, которое будет существенным», - резюмировал Белоусов.

Глава национальной ассоциации «Союз производителей бетона» Дмитрия Пожаров полагает, что в 2023 году производство цемента в России снизится на 3-7%.

По итогам трех кварталов производство щебня выросло на 6% (до 192 млн м3). Но и тут производителям помог первый квартал и значительные траты на инфраструктурные проекты в этом году.

Исполнительный директор «СМПРО», эксперт рынка строительных материалов Евгений Высоцкий подчеркивает, что производителей стройматериалов может поддержать только стройка, но факторов увеличения спроса, считает Высоцкий, практически нет.

Строительство трассы М-12, резкий рост ОРВИ в Тюмени, дело о стрельбе в лесу
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Экономика#Бюджеты#Деньги#Строительные материалы#Производство#Промышленное производство#Производства
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
Сегодня, 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
Сегодня, 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
Сегодня, 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
Сегодня, 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
Сегодня, 08:09