На рынке стройматериалов наблюдается падение производства

С 2019 года из-за реформ и внедрения эскроу-счетов строители начали возводить меньше жилых домов. С 2021 года фиксировался рост новых проектов, но ситуация изменилась. В 1 квартале 2022 года производители цемента закончили с плюсом. Объёмы выработки увеличились на 21% до 10, 8 млн т.
Уже в октябре производители отметили сокращение производства на 5%. К начале декабря выработка цемента сократилась уже на 5,4%.
«Аналогичные тенденции наблюдаются и в потреблении цемента. А основной объем потребления - отечественная продукция, доля импорта не превышает 3%», - отмечает Алексей Семенов.
Серьёзнее всего потребление цемента падает в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском округе.
Сейчас производители отмечают, что на фоне снижения доходов населения и роста цен на недвижимость потребление цемента будет и дальше снижаться. Возникают трудности с поставками импортных комплектующих, расходных материалов.
По оценке Алексея Семенова, с учетом благополучного первого квартала, год цементная отрасль все же закончит с ростом 1-1,5% (около 60,6-61 млн тонн цемента). Потребление цемента также вырастет примерно на 1% до 61,0 млн тонн. Отметим, что заводы РФ могут производить до 100 млн тонн цемента в год.
Отмечается и рост ввода жилья (примерно на 5%). В минувшем году в России было построено 92,6 млн кв. метров жилья. По данным Росстата, за первое полугодие 2022 года введено более 60 млн квадратов. При этом почти половину жилья, что не вписывается в статистику прошлых лет, построили сами россияне. По данным ведомства, на долю частного строительства пришлось 38,07 млн кв. м, или 62,8%.
«Начатые проекты сдавать надо, но в 2024 году при снижении объемов строительства мы почувствуем давление, которое будет существенным», - резюмировал Белоусов.
Глава национальной ассоциации «Союз производителей бетона» Дмитрия Пожаров полагает, что в 2023 году производство цемента в России снизится на 3-7%.
По итогам трех кварталов производство щебня выросло на 6% (до 192 млн м3). Но и тут производителям помог первый квартал и значительные траты на инфраструктурные проекты в этом году.
Исполнительный директор «СМПРО», эксперт рынка строительных материалов Евгений Высоцкий подчеркивает, что производителей стройматериалов может поддержать только стройка, но факторов увеличения спроса, считает Высоцкий, практически нет.