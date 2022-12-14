На рынке стройматериалов наблюдается падение производства

Отмечается и рост ввода жилья (примерно на 5%). В минувшем году в России было построено 92,6 млн кв. метров жилья. По данным Росстата, за первое полугодие 2022 года введено более 60 млн квадратов. При этом почти половину жилья, что не вписывается в статистику прошлых лет, построили сами россияне. По данным ведомства, на долю частного строительства пришлось 38,07 млн кв. м, или 62,8%.