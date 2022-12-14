Эффективность модернизации Тюменской службы занятости признана на федеральном уровне

Оценка конкурсантов осуществлялась на основании итогов реализации мероприятий по повышению эффективности службы занятости. При комплексной оценке работы учитывалось внедрение клиентоцентричных подходов.
Один из показателей эффективности деятельности органов службы занятости — это уровень регистрируемой безработицы. И в текущем году в Тюменской области он стал одним из самых низких в УФО, а показатели трудоустройства превысили уровень допандемийного периода.
Это стало возможным, благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», который позволил провести в регионе мероприятия по повышению эффективности службы занятости. Особенно изменения коснулись технологии работы центров — оптимизированы процессы оказания услуг. Приоритеты соискателей постепенно сдвигаются от простого поиска места работы к возможностям для самореализации, построения карьеры. Поэтому в кадровых центрах обеспечен клиентоцентричный подход: услуги гражданам и работодателям оказываются комплексно в рамках жизненных и бизнес-ситуаций. Всего за четыре года в работу кадровых центров внедрено 20 жизненных и бизнес-ситуаций.
Процесс трансформации модели работы органов службы занятости будет продолжен и в 2023 году.
Стоит отметить, что ежегодно Тюменская служба занятости занимает лидирующие позиции в рейтингах Минтруда РФ. По итогам работы 2019–2020 годов Тюменская область признана лидером модернизации службы занятости. Ишимский кадровый центр занял 2 место из 16 претендентов.