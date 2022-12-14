Эффективность модернизации Тюменской службы занятости признана на федеральном уровне

Это стало возможным, благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», который позволил провести в регионе мероприятия по повышению эффективности службы занятости. Особенно изменения коснулись технологии работы центров — оптимизированы процессы оказания услуг. Приоритеты соискателей постепенно сдвигаются от простого поиска места работы к возможностям для самореализации, построения карьеры. Поэтому в кадровых центрах обеспечен клиентоцентричный подход: услуги гражданам и работодателям оказываются комплексно в рамках жизненных и бизнес-ситуаций. Всего за четыре года в работу кадровых центров внедрено 20 жизненных и бизнес-ситуаций.