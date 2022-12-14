Дмитрий Артюхов рассказал о положении дел в ЯНАО в большом ежегодном докладе

Следующий год, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, на Ямале станет Годом знаний. По словам Дмитрия Артюхова, планируется внедрить полноценную систему работы с талантами ямальских школьников. Эта работа уже началась: например, был открыт центр одаренных детей, а победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников поощряют денежными выплатами. В следующем году в планах ― организовать доступ к участию в олимпиадах всех школьников. А чтобы движение стало массовым, на уровне муниципальных образований будут созданы специальные олимпиадные команды. В каждой школе начнет работу олимпиадный координатор, а педагоги пройдут специальную подготовку.