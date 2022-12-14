Дмитрий Артюхов рассказал о положении дел в ЯНАО в большом ежегодном докладе

Об итогах уходящего 2022 года и о том, какие изменения ждут ямальцев в 2023 году, подробно рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Текст ежегодного доклада о положении дел в регионе в любой момент может прочитать любой желающий на сайте правительства северного округа (https://yanao.ru/dokumenty/98883/).
В понятной и доступной форме в нем изложены результаты работы правительства и основные планы по темам, имеющим особое значение для жизни региона. Отметим, в минувшую субботу Дмитрий Артюхов в прямом эфире пообщался с жителями ЯНАО и ответил на вопросы представителей местных СМИ.
Традиционный ежегодный доклад стал завершающей точкой, подводящей итоги 2022 года. Период, в который мы сейчас живем, губернатор Ямала назвал «эпохой перемен», связанной с масштабной геополитической трансформацией. По его словам, какие бы планы сегодня ни существовали, в первую очередь необходимо думать о наших защитниках.
"Наш долг – поддержать каждого, кто находится сейчас на боевом посту, их семьи", ― подчеркнул Дмитрий Артюхов.
В регионе с этой целью принят целый ряд важных и своевременных мер. В частности, в кратчайшие сроки мобилизованным военнослужащим была направлена единовременная материальная поддержка в 300 тысяч рублей. Кроме того, регион проделал огромную работу по приобретению и доставке необходимого снаряжения, что было особенно важно во время ажиотажного спроса и дефицита, с которым столкнулась вся страна.
Также губернатор дал поручение главам муниципалитетов работать персонально с каждой семьей и отвечать на любой запрос.
"Именно из потребностей и пожеланий семей вырос тот емкий список мер поддержки, которые мы предоставляем: от обеспечения лекарствами детей или круглосуточных групп в садиках до возможности бесплатно обучиться вождению. Детям военнослужащих предоставляем путевки на отдых и оздоровление", ― рассказал глава северного округа.
Доклад затрагивает широкий спектр важных для всех жителей Ямала вопросов: Дмитрий Артюхов поделился итогами работы правительства в таких областях, как переселение из аварийного жилья, ремонт и строительство дорог, повышение качества медицинской помощи, работа с талантливыми детьми. Отдельно он осветил и экономическое положение региона.
"Наши три приоритета – жилье, дороги и медицина – остаются неизменными. Убежден, упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой мы воплотим наши планы в жизнь, преодолеем любые трудности и станем только сильнее", ― выразил уверенность губернатор.
Одна из значимых для региона сфер деятельности ― образование. На Ямале каждый год большое внимание уделяется работе с талантливой молодежью и строительству школ, а одаренные дети получают все больше возможностей для самореализации.
Следующий год, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, на Ямале станет Годом знаний. По словам Дмитрия Артюхова, планируется внедрить полноценную систему работы с талантами ямальских школьников. Эта работа уже началась: например, был открыт центр одаренных детей, а победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников поощряют денежными выплатами. В следующем году в планах ― организовать доступ к участию в олимпиадах всех школьников. А чтобы движение стало массовым, на уровне муниципальных образований будут созданы специальные олимпиадные команды. В каждой школе начнет работу олимпиадный координатор, а педагоги пройдут специальную подготовку.
В докладе глава региона подробно остановился на итогах ремонта и строительства дорог. В 2022 году строители установили рекорд, приведя в нормативное состояние 200 километров региональных трасс. Также развивается инфраструктура, обновляется парк дорожной техники.
Кроме того, Дмитрий Артюхов обратился и к основным партнерам Ямала, которыми выступают крупные компании топливно-энергетического комплекса. По словам губернатора, несмотря на введенные Западом санкции, ключевые компании округа твердо стоят на ногах и продолжают реализацию всех запланированных проектов.
В этом году были приняты решения, существенно усиливающие систему федеральной и региональной социальной поддержки. Все ветви и уровни власти в округе сработали максимально быстро и слаженно, а каждый народный избранник, по словам Дмитрия Артюхова, доказал, что в решающий момент готов действовать как патриот России.