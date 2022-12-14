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Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%

Сегодня, 12:07
Фото: информцентр Тюменской области

В Тюменской области число больных ОРВИ увеличилось сразу на 80%

В Тюменской области с 5 по 11 декабря зарегистрировано 32 811 случаев ОРВИ, сообщает информцентр правительства региона. На данный момент введён комплекс противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации.

Для снижения заболеваемости в социальных и медицинских учреждениях ввели режим запрета посещений. В ряде предприятий организована работа «утренних» фильтров.

«Зарегистрировано 32 811 случаев заболеваний ОРВИ с 5 по 11 декабря, что на 80% больше, чем неделей ранее. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее существенный -  среди школьников 7-14 лет на 83% и среди взрослого населения на 91 %», - сообщила Галина Шарухо.

Сегодня «Наш город» сообщал, что с 15 по 23 декабря школы Тюмени закрыты для посещений, ученики переведены на дистант.

С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
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#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Болезни#Болезнь#ОРВИ#Александр Мязин
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