Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%

Для снижения заболеваемости в социальных и медицинских учреждениях ввели режим запрета посещений. В ряде предприятий организована работа «утренних» фильтров.
«Зарегистрировано 32 811 случаев заболеваний ОРВИ с 5 по 11 декабря, что на 80% больше, чем неделей ранее. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее существенный - среди школьников 7-14 лет на 83% и среди взрослого населения на 91 %», - сообщила Галина Шарухо.
Сегодня «Наш город» сообщал, что с 15 по 23 декабря школы Тюмени закрыты для посещений, ученики переведены на дистант.