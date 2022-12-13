Жителям города в Тюменской области приходится жить в темноте

«4-й микрорайон один из самых неосвещенных районов Тобольска. Мы очень обрадовались, когда начались работы по установке дополнительных столбов. Но вот прошел уже месяц — работы встали. Столбы так и стоят без фонарей. Сейчас зима и темнеть начинается уже в 16 часов», — возмутились тоболяки.
Горожане отметили, что за уличным освещением следят только в центре города. В частности, на улице Семена Ремезова, второй раз за последние два года меняют уличные фонари. Правда, лучше от этого не становится.
«Год или два назад установили новые яркие натриевые светильники, а недавно их заменили на светодиодные, которые только под собой освещают участок. И это прям срочно надо было кому-то, что людей на работу прямо в субботу вывели», — отметил Максим З.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жители района ММС жаловались на отсутствие тротуаров и освещения. По словам горожан, фонари на улице Сидора Путилова не работают уже несколько лет.