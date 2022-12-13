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Жителям города в Тюменской области приходится жить в темноте

Сегодня, 04:16
Фото: 1MI

Жители города в Тюменской области живут без света

Жителям нескольких районов Тобольска приходится жить без света. В городе в 4-м микрорайоне, в районе станции Тобол, а также на ряде улиц полностью отсутствует уличное освещение.
«4-й микрорайон один из самых неосвещенных районов Тобольска. Мы очень обрадовались, когда начались работы по установке дополнительных столбов. Но вот прошел уже месяц — работы встали. Столбы так и стоят без фонарей. Сейчас зима и темнеть начинается уже в 16 часов», — возмутились тоболяки.

Горожане отметили, что за уличным освещением следят только в центре города. В частности, на улице Семена Ремезова, второй раз за последние два года меняют уличные фонари. Правда, лучше от этого не становится.

«Год или два назад установили новые яркие натриевые светильники, а недавно их заменили на светодиодные, которые только под собой освещают участок. И это прям срочно надо было кому-то, что людей на работу прямо в субботу вывели», — отметил Максим З.

Ранее  «Наш Город» писал, что в Тюмени жители района ММС жаловались на отсутствие тротуаров и освещения. По словам горожан, фонари на улице Сидора Путилова не работают уже несколько лет.

 

Тюменцы несколько лет живут без тротуаров и освещения
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#Валентина Бурнашева#Благоустройство#Тобольск#Общество#Жалобы#Бюджеты#Наружное освещение#Тюменская область
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