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В Ялуторовске на пешеходном переходе сбили школьницу

Сегодня, 08:30
Фото: ГИБДД

В Тюменской области автомобиль сбил школьницу

16-летняя школьница попала накануне вечером под колеса автомобиля Lada Vesta. Инцидент произошел на улице Комсомольской, 10, на пешеходном переходе.
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ДТП

По словам очевидцев, ребенка, переходящего дорогу, пропустили водители автобуса и других автомобилей. Автовладелец на Lada по какой-то причине не остановился. В результате дорожно-транспортного происшествия подростка с травмами госпитализировали.

В настоящее время все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне  в Тюменском районе 67-летний водитель врезался в дорожный знак. Мужчина ехал в автомобиле и разговаривал по телефону со своей супругой. По словам женщины, внезапно он замолчал. После этого машина съехала с трассы. Мужчина погиб. По предварительным данным, за рулем у него произошел сердечный приступ.

В Тюменской области подросток съехал на машине в кювет и получил травмы
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Авария#Ялуторовск#Общество#Дороги#ГИБДД#Водители#Тюменская область#Пешеходы#Наезд на пешехода
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