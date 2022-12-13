В Ялуторовске на пешеходном переходе сбили школьницу

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменском районе 67-летний водитель врезался в дорожный знак. Мужчина ехал в автомобиле и разговаривал по телефону со своей супругой. По словам женщины, внезапно он замолчал. После этого машина съехала с трассы. Мужчина погиб. По предварительным данным, за рулем у него произошел сердечный приступ.