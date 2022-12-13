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В Тюменской области подорожали мясо, молоко и чай

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI

В Тюменской области цены на ряд продуктов выросли за неделю на 27%

В Тюменской области в преддверии Нового года растут цены на продукты. За последнюю неделю значительно подрожали мясо, рыба, сливочное масло чай и мясоколбасная продукция.
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Тюмень

По данным «Ай-Мониторинга», стоимость курятины, говядины и свинины выросла от 26 до 44 рублей за килограмм. Сосиски теперь продают за 498 рублей за килограмм (рост более чем на 100 рублей). На 164 рубля, до 991 рубля подорожало сливочное масло, на 96 рублей дороже теперь стоит килограмм творога (496 рублей за килограмм), на 67 рублей или почти 27% больше теперь стоит свежемороженая рыба.

Чай вырос в цене до 1313 рублей за килограмм — на 99 рублей за неделю и на 130 рублей с начала года. Молоко и сметана теперь стоят дороже на 20 и 39 рублей соответственно.  Хлебобулочные изделия за неделю подорожали на 26 рублей. С начала года рост цен на хлеб составил 17,4%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год цены на красную икру выросли более чем на 30%. Сегодня 500-граммовую банку деликатеса продают за 3 тысяч рублей. Год назад полкилограмма красной икры можно было купить за 1 тысячу 800 рублей.

 

 

В Тюмени за год красная икра подорожала за год более чем на 30%
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#Тюмень#Тюменская область#Общество#Экономика#Цены#Рост цен#Продукты#Валентина Бурнашева
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