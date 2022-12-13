В Тюменской области подорожали мясо, молоко и чай

По данным «Ай-Мониторинга», стоимость курятины, говядины и свинины выросла от 26 до 44 рублей за килограмм. Сосиски теперь продают за 498 рублей за килограмм (рост более чем на 100 рублей). На 164 рубля, до 991 рубля подорожало сливочное масло, на 96 рублей дороже теперь стоит килограмм творога (496 рублей за килограмм), на 67 рублей или почти 27% больше теперь стоит свежемороженая рыба.