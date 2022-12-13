В тюменских больницах не хватает ингаляторов

Жители Тюмени жалуются на условия, в которых приходиться находиться пациентам детского стационара второй городской больницы. По словам горожан, в медицинском учреждении нет не только нормальных подушек, но даже ингаляторов — на все отделение всего три штуки.

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