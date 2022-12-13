В тюменских больницах не хватает ингаляторов

«Уважаемое правительство, вы ставите качели за миллионы, тратите не пешеходную улицу 510 миллионов, а в детском отделении нет ни одной нормальной подушки. И на всё отделение 3 ингалятора! Ещё полгода назад установили на всё отделение душевую кабинку, но, увы, подключить забыли, так и стоит. Из окон дует, они даже промерзают, а там ведь дети до года лежат. На всё отделение один туалет, и тот даже без бумаги. Интересно, наш президент знает о всех деяниях и бездействиях нашего правительства, и что скрывается под такой с виду причесанной Тюменью?», — пожаловалась одна из местных жительниц в сообщество «ЧС Тюмень».
В комментариях под опубликованным постом подписчики группы автора поддержали и отметили, что в городских поликлиниках действительно творится бардак. Также тюменцы подчеркнули, что с жалобами нужно обращаться в департамент здравоохранения.
«Нужно звонить в департамент сразу, они главврача сразу тормошат. На это все выделяются деньги. Если результата не будет, нужно обращаться в Минздрав России. На медицину выделяются баснословные суммы, и на зарплату врачей, и всего персонала, только ни то ни другое не доходит», — отметил Федот А.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на состояние инфекционной больницы.