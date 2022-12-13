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В тюменских больницах не хватает ингаляторов

Сегодня, 03:24
Фото: 1MI
Жители Тюмени жалуются на условия, в которых приходиться находиться пациентам детского стационара второй городской больницы. По словам горожан, в медицинском учреждении нет не только нормальных подушек, но даже ингаляторов — на все отделение всего три штуки.
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Тюмень
«Уважаемое правительство, вы ставите качели за миллионы, тратите не пешеходную улицу 510 миллионов, а в детском отделении нет ни одной нормальной подушки. И на всё отделение 3 ингалятора! Ещё полгода назад установили на всё отделение душевую кабинку, но, увы, подключить забыли, так и стоит.  Из окон дует, они даже промерзают, а там ведь дети до года лежат. На всё отделение один туалет, и тот даже без бумаги. Интересно, наш президент знает о всех деяниях и бездействиях нашего правительства, и что скрывается под такой с виду причесанной Тюменью?», — пожаловалась одна из местных жительниц в сообщество «ЧС Тюмень».

В комментариях под опубликованным постом подписчики группы автора поддержали и отметили, что в городских поликлиниках действительно творится бардак. Также тюменцы подчеркнули, что с жалобами нужно  обращаться в департамент здравоохранения.

«Нужно звонить в департамент сразу, они главврача сразу тормошат. На это все выделяются деньги. Если результата не будет, нужно обращаться в Минздрав России. На медицину выделяются баснословные суммы, и на зарплату врачей, и всего персонала, только ни то ни другое не доходит», — отметил Федот А.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на состояние инфекционной больницы.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Больницы
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