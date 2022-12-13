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В Тюмени снег убирают 500 единиц техники, но вычищен только центр

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI

В Тюмени на уборке снега работает более 500 единиц техники, но вычищен только центр

Жители Тюмени продолжают жаловаться на неудовлетворительную уборку снега в городе. По словам горожан, по городским улицам невозможно проехать.
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Тюмень
«Техника должна работать круглые сутки в такую погоду, абсолютно по всему городу, не только в отдельных местах. Но получается, что вычищен только центр горда, остальные районы утопают в снегу. Напрашивается вопрос — зачем мы платим налоги? Может чиновникам ссылку скинуть на прогноз погоды, чтобы они знали, когда осадки будут. Потому что как-то с запозданием до них доходит, что надо технику отправлять работать», — отметили горожане.

Между тем сегодня в эфире «Вести FM» начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов заявил о том, что на данный момент в городе последствия снегопада ликвидируют более 500 единиц техники. Кроме того, работы по очистке ведутся на региональных и федеральных трассах.

«Работа идет. В городской черте наибольшая часть работ ведется в ночное время, чтобы не создавать затруднений на дорогах. В обозначенные нормативные сроки по уборке снега дорожные службы укладываются», — подчеркнул Павел Перевалов.

Ранее «Наш Город» писал, что жителям дома на улице 9-е Января приходится самим расчищать от снега дорога и тротуары на протяжении нескольких лет.

В Тюмени горожане сами разгребают снежные завалы
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Жалоба#Снег#Уборка снега#Общество#Дороги#Погода
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