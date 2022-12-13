В Тюмени снег убирают 500 единиц техники, но вычищен только центр

«Техника должна работать круглые сутки в такую погоду, абсолютно по всему городу, не только в отдельных местах. Но получается, что вычищен только центр горда, остальные районы утопают в снегу. Напрашивается вопрос — зачем мы платим налоги? Может чиновникам ссылку скинуть на прогноз погоды, чтобы они знали, когда осадки будут. Потому что как-то с запозданием до них доходит, что надо технику отправлять работать», — отметили горожане.
Между тем сегодня в эфире «Вести FM» начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов заявил о том, что на данный момент в городе последствия снегопада ликвидируют более 500 единиц техники. Кроме того, работы по очистке ведутся на региональных и федеральных трассах.
«Работа идет. В городской черте наибольшая часть работ ведется в ночное время, чтобы не создавать затруднений на дорогах. В обозначенные нормативные сроки по уборке снега дорожные службы укладываются», — подчеркнул Павел Перевалов.
Ранее «Наш Город» писал, что жителям дома на улице 9-е Января приходится самим расчищать от снега дорога и тротуары на протяжении нескольких лет.