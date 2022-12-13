В Тюмени снег убирают 500 единиц техники, но вычищен только центр

Между тем сегодня в эфире «Вести FM» начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов заявил о том, что на данный момент в городе последствия снегопада ликвидируют более 500 единиц техники. Кроме того, работы по очистке ведутся на региональных и федеральных трассах.