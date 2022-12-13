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В Тюмени неотложная помощь переходит на усиленный режим работы из-за ОРВИ

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI

Неотложная помощь усиливает режим работы в Тюмени из-за резкого роста заболеваемости

По данным паблика ВК «Поликлиника №17. Тюмень», в областной столице и Тюменском районе неотложная помощь переходит на усиленный режим работы. Подобная ситуация сложилась из-за роста заболеваемости ОРВИ.
«Работа фильтров в поликлиниках (и взрослых и детских) будет организована с 7:00 до 22:00. Надо отметить, что посещение фильтра при неотложном состоянии - это максимально быстрый способ получить консультацию медицинского работника», - сообщили представители поликлиники.

С 13 декабря бригады поликлиник будут работать в режиме 24/7. Ранее в ночное время вызовы обслуживала «Станция скорой медицинской помощи».

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала декабря в Тюменской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. Увеличилось число вызовов специалистов на дом. 

В регионе резко выросла заболеваемость ОРВИ
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Здоровье#Скорая помощь#Дороги#Неотложная помощь
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