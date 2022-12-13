В Тюмени неотложная помощь переходит на усиленный режим работы из-за ОРВИ

«Работа фильтров в поликлиниках (и взрослых и детских) будет организована с 7:00 до 22:00. Надо отметить, что посещение фильтра при неотложном состоянии - это максимально быстрый способ получить консультацию медицинского работника», - сообщили представители поликлиники.
С 13 декабря бригады поликлиник будут работать в режиме 24/7. Ранее в ночное время вызовы обслуживала «Станция скорой медицинской помощи».
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала декабря в Тюменской области резко выросла заболеваемость ОРВИ. Увеличилось число вызовов специалистов на дом.