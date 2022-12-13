В Тюмени назначен новый начальник отдела ГИБДД. Им стал Артем Сотников

Ранее Артем Сотников занимал должность заместителя начальника отдела городского ГИБДД.
«Имеет два высших образования: юридическое и техническое. Начал службу в органах внутренних дел в 2006 году в должности инспектора ДПС, более десяти лет служил в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе», - сообщает пресс-служба ГИБДД.
Неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Женат, воспитывает сына и дочь.
Месяц назад «Наш город» сообщал, что на должность командира полка ГИБДД Тюменской области назначен Игорь Швец.