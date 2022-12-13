В Тюмени назначен новый начальник отдела ГИБДД. Им стал Артем Сотников

Артем Сотников назначен начальником отдела ГИБДД в Тюмени

В областной столице назначен новый начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Тюмени. Им стал Артем Сотников. По данным пресс-службы ГИБДД, он работает в органах внутренних дел с 2006 года.