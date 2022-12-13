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В Тюмени назначен новый начальник отдела ГИБДД. Им стал Артем Сотников

Сегодня, 13:43
Фото: ГИБДД

Артем Сотников назначен начальником отдела ГИБДД в Тюмени

В областной столице назначен новый начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Тюмени. Им стал Артем Сотников. По данным пресс-службы ГИБДД, он работает в органах внутренних дел с 2006 года.

Ранее Артем Сотников занимал должность заместителя начальника отдела городского ГИБДД.

«Имеет два высших образования: юридическое и техническое. Начал службу в органах внутренних дел в 2006 году в должности инспектора ДПС, более десяти лет служил в  межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе», - сообщает пресс-служба ГИБДД.

Неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Женат, воспитывает сына и дочь.

Месяц назад «Наш город» сообщал, что на должность командира полка ГИБДД Тюменской области назначен Игорь Швец.

Игорь Швец назначен на должность командира полка тюменского ГИБДД
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#ГИБДД#Водители#Дороги#Аварии
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