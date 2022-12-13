В Тюмени наградили победителей детской премии «Золотой Нафаня»

«Лучшим из лучших мы вручаем премию „Золотой Нафаня“. Это мероприятие является значимым для Тюменской области и для всей Российской Федерации в целом, так как оно уникальное в своём роде. Отрадно наблюдать такое количество победителей и финалистов на праздничной сцене. Мы гордимся нашими ребятами, их достижениями и стараемся создать все условия для того, чтобы дети смогли проявить свои таланты», — поделилась президент ассоциации «Мы вместе» Лариса Шилова.