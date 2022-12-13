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В Тюмени наградили победителей детской премии «Золотой Нафаня»

13 декабря 12:52
Фото: Ассоциация «Мы вместе»
В концертном зале областного детского центра «Ребячья республика» состоялась торжественная церемония вручения ежегодной региональной детской премии «Золотой Нафаня». Об итогах конкурса, уже шестом по счету, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Премия «Золотой Нафаня» —  уникальная тюменская награда для детей, которые в текущем году прославились в спорте, науке, учёбе, творчестве, заявили о себе, как лидеры на сменах в детских центрах. Учредителем премии является Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».

Заявок в этом году было более трёхсот, но только восемьдесят юных талантов получили возможность побороться за победу.

10 декабря, в торжественной праздничной атмосфере в детском оздоровительно-образовательном центре «Ребячья республика» филиале «Ребячья республика» состоялась церемония награждения победителей премии «Золотой Нафаня».

Участникам и победителям направили свои видеопоздравления Павел Белявский — заместитель губернатора Тюменской области, Дмитрий Грамотин — директор департамента социального развития Тюменской области и другие коллеги из разных сфер.

«Лучшим из лучших мы вручаем премию „Золотой Нафаня“. Это мероприятие является значимым для Тюменской области и для всей Российской Федерации в целом, так как оно уникальное в своём роде. Отрадно наблюдать такое количество победителей и финалистов на праздничной сцене. Мы гордимся нашими ребятами, их достижениями и стараемся создать все условия для того, чтобы дети смогли проявить свои таланты», — поделилась президент ассоциации «Мы вместе» Лариса Шилова.

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