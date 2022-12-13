В Тюмени наградили победителей детской премии «Золотой Нафаня»

Премия «Золотой Нафаня» — уникальная тюменская награда для детей, которые в текущем году прославились в спорте, науке, учёбе, творчестве, заявили о себе, как лидеры на сменах в детских центрах. Учредителем премии является Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе».
Заявок в этом году было более трёхсот, но только восемьдесят юных талантов получили возможность побороться за победу.
10 декабря, в торжественной праздничной атмосфере в детском оздоровительно-образовательном центре «Ребячья республика» филиале «Ребячья республика» состоялась церемония награждения победителей премии «Золотой Нафаня».
Участникам и победителям направили свои видеопоздравления Павел Белявский — заместитель губернатора Тюменской области, Дмитрий Грамотин — директор департамента социального развития Тюменской области и другие коллеги из разных сфер.
«Лучшим из лучших мы вручаем премию „Золотой Нафаня“. Это мероприятие является значимым для Тюменской области и для всей Российской Федерации в целом, так как оно уникальное в своём роде. Отрадно наблюдать такое количество победителей и финалистов на праздничной сцене. Мы гордимся нашими ребятами, их достижениями и стараемся создать все условия для того, чтобы дети смогли проявить свои таланты», — поделилась президент ассоциации «Мы вместе» Лариса Шилова.