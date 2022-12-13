В Тюмени горожане сами разгребают снежные завалы

«На протяжении многих лет не могут решить эту проблему. Живут в основном пенсионеры, самому старшему 90 лет. Получается, что платим налоги, за содержание придомовой территории и сами чистим улицу», — пожаловались тюменцы.
Дом на улице 9-е Января, 2-д, находится на балансе управляющей компании «УютСервисБыт». На вопрос «Нашего Города» почему не чистят дороги во дворе, в УК пояснили, что на выполнение данных работ не поступало заявок.
Между тем к квартальному дома местные жители с данной проблемой уже обращались. По словам Галины Денисовой, дом на 9-е Января расположен в полосе отвода РЖД. А это значит, что расчисткой территории должны заниматься сотрудники РЖД в том случае, если в квитанциях у жильцов дома отсутствует графа «услуги дворника». В 2019 году эта услуга была включена в платежки.
«Мы уже подготовили письмо в РЖД. Также сегодня свяжемся с управляющей компанией. Работа по решению данной проблемы ведется», — отметила квартальный.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени, по прогнозам синоптиков, с 17 по 18 декабря ожидаются снегопады. За последние три дня в городе выпала половина месячной нормы осадков.