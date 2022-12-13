В Тюмени горожане сами разгребают снежные завалы

Между тем к квартальному дома местные жители с данной проблемой уже обращались. По словам Галины Денисовой, дом на 9-е Января расположен в полосе отвода РЖД. А это значит, что расчисткой территории должны заниматься сотрудники РЖД в том случае, если в квитанциях у жильцов дома отсутствует графа «услуги дворника». В 2019 году эта услуга была включена в платежки.