В единый регистр застрахованных по ОМС внесено порядка 145 млн записей

Так, изменения дают возможность территориальным фондам ОМС еще два года пользоваться одновременно и региональным, и федеральным (единым) регистром застрахованных для информационного обмена — до 1 января 2025 года.
Как информирует interfax.ru, после этого числа обмен данными будет возможен только в едином регистре застрахованных в ОМС.
Помимо цифрового полиса ОМС, с 1 декабря текущего года ФОМС ввел в действие единый регистр застрахованных лиц, который сегодня содержит около 145 млн записей.
Разъясняется, что этот период дан регионам для налаживания прямого обмена данными между клиниками, территориальными фондами ОМС и единым регистром без участия территориальных сегментов ГИС ОМС, так как такая техническая возможность сейчас имеется не у всех. Новая система в первую очередь направлена на совершенствование качества обмена информацией для учета и оплаты медпомощи по ОМС, а также для широкомасштабного перехода на электронные полисы.
«Переходный период эксплуатации региональных систем территориальных фондов не влияет на функционирование единого регистра застрахованных лиц в целом. Межведомственное взаимодействие между всеми участниками системы ОМС реализуется в соответствии с законодательством в сфере ОМС. Полис, выданный ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не требует», — рассказал председатель ФОМС Илья Баланин.
Кроме того, он отметил, что страховыми медицинскими организациями с 1 декабря нынешнего года организована выдача застрахованным лицам полисов в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, которые содержат штриховой код.
Об отсутствии необходимости застрахованным в ОМС менять полисы старого образца на новые сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов: «Полисы не нужно менять. При этом страховщики предоставляют застрахованным консультации и разъяснения о новом порядке получения полиса в форме выписки из ЕРЗ для максимально комфортного для граждан внедрения цифрового полиса ОМС».
Ранее отмечалось, что жители РФ, застрахованные в системе ОМС и актуализировавшие данные о документах, подтверждающих личность, с 1 декабря 2022 года получили возможность оформить цифровой полис ОМС.