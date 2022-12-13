В единый регистр застрахованных по ОМС внесено порядка 145 млн записей

Разъясняется, что этот период дан регионам для налаживания прямого обмена данными между клиниками, территориальными фондами ОМС и единым регистром без участия территориальных сегментов ГИС ОМС, так как такая техническая возможность сейчас имеется не у всех. Новая система в первую очередь направлена на совершенствование качества обмена информацией для учета и оплаты медпомощи по ОМС, а также для широкомасштабного перехода на электронные полисы.