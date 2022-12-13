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Тюменцы жалуются на переполненные маршуртки и рост платы за проезд

Сегодня, 08:02
Фото: 1MI

Жители Тюмени жалуются на переполненные маршуртки и повышение стоимости проезда

Жители Тюмени обвинили городские власти в бездействии относительно ситуации, касающейся работы общественного транспорта. По словам горожан, в областной столице катастрофически не хватает маршрутных такси.
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Тюмень
«Маршрутка № 80 в часы пик приходит на остановку Московский тракт переполненной. При этом буквально 7 декабря глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заявил о том, что ситуация с работой общественного транспорта находится под контролем. И при этом еще поднял плату за проезд в „комфортных условиях“. Где нормальные автобусы?» — возмутились тюменцы в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества отметили, что проблема с переполненностью малогабаритных автобусов имеется не только у маршрута № 80, но и у № 52.

Кроме того, некоторые автобусы, в частности № 88, ездят с отставанием от графика почти на час. Вместо положенных 15 минут тюменцам приходится ожидать автобус порядка 50 минут. В администрации Тюмени расхождение в расписании пояснили пробками на дорогах, возникшими из-за снегопадов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2023 года проезд в городском общественном транспорте подорожает на 1 рубль — до 30 рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Дороги#Автобусы#Маршрутки#Жалобы#Новости тюмени#Тюмень#Снег#Дорожные пробки
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