Тюменцы жалуются на переполненные маршуртки и рост платы за проезд

«Маршрутка № 80 в часы пик приходит на остановку Московский тракт переполненной. При этом буквально 7 декабря глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заявил о том, что ситуация с работой общественного транспорта находится под контролем. И при этом еще поднял плату за проезд в „комфортных условиях“. Где нормальные автобусы?» — возмутились тюменцы в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества отметили, что проблема с переполненностью малогабаритных автобусов имеется не только у маршрута № 80, но и у № 52.
Кроме того, некоторые автобусы, в частности № 88, ездят с отставанием от графика почти на час. Вместо положенных 15 минут тюменцам приходится ожидать автобус порядка 50 минут. В администрации Тюмени расхождение в расписании пояснили пробками на дорогах, возникшими из-за снегопадов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2023 года проезд в городском общественном транспорте подорожает на 1 рубль — до 30 рублей.