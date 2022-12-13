Тюменские риелторы ожидают падение цен на новостройки после Нового года

«Застройщиков можно понять, они сейчас стремятся продать как можно больше, так как вероятность снижения цен после нового года есть, а в случае, если господдержка не будет продлена или продлена в каком-то слабом варианте, то снижение цен на новостройки очень вероятно! Косвенный индикатор всегда - это рынок аренды, он быстрее реагирует. Так вот в 2022 цены на аренду в России упали примерно на 9%», - сообщил Эльдар Хусаинов.
Прогнозы о снижение цен на новостройки зазвучали ещё в конце ноября. Тогда тюменские риэлторы предположили, что это может произойти в 1 или 2 квартале 2023 года. По данным «Нашего города» новых покупателей смогут привлечь только хорошие скидки.