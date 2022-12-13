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Тюменские риелторы ожидают падение цен на новостройки после Нового года

Сегодня, 16:00
Фото: 1MI

Риелторы Тюмени ждут падение цен на новостройки после Нового года

Эксперты ждут снижения цен на новое жильё в областной столице. Эльдар Хусаинов 13 декабря сообщил в своём телеграм-канале, что вероятность подобной тенденции всё больше. Многое зависит от государственной поддержки ипотеки.
«Застройщиков можно понять, они сейчас стремятся продать как можно больше, так как вероятность снижения цен после нового года есть, а в случае, если господдержка не будет продлена или продлена в каком-то слабом варианте, то снижение цен на новостройки очень вероятно! Косвенный индикатор всегда - это рынок аренды, он быстрее реагирует. Так вот в 2022 цены на аренду в России упали примерно на 9%», - сообщил Эльдар Хусаинов.

Прогнозы о снижение цен на новостройки зазвучали ещё в конце ноября. Тогда тюменские риэлторы предположили, что это может произойти в 1 или 2 квартале 2023 года. По данным «Нашего города» новых покупателей смогут привлечь только хорошие скидки.

В 2023 году жилье в новостройках Тюмени подешевеет
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Бюджеты#Новостройки тюмени#Новостройки#Строительство и архитектура
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