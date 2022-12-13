Тюменская инновация по защите от киберугроз победила в Арктическом акселераторе

Разработка тюменцев оказалась лучшей среди 224 проектов со всей страны в направлении «Цифровые технологии». Предложенная ими инновация защищает бизнес от киберугроз.
«Сканер уязвимости Findler тестирует сайты и порталы крупных компаний на уязвимость, предлагает варианты защиты. Новое программное решение стало ответом кратно-участившимся в этом году атакам на российские интернет-ресурсы», — пояснили в инвестагенстве.
Сейчас ИТ-продукт защищает уже более 5 тысяч отечественных онлайн-площадок. Ни одну из них злоумышленники не смогли взломать.
Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.