nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская инновация по защите от киберугроз победила в Арктическом акселераторе

13 декабря 05:14
Фото: телеграм-канал Инвестиционного агентства ТО
Программное решение от тюменской компании «Ребренди Консалтинг» — резидента Технопарка, победило в Арктическом акселераторе инновационных проектов, который входил в программу масштабного форума в Мурманске. О разработке тюменских айтишников рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Разработка тюменцев оказалась лучшей среди 224 проектов со всей страны в направлении «Цифровые технологии». Предложенная ими инновация защищает бизнес от киберугроз.

«Сканер уязвимости Findler тестирует сайты и порталы крупных компаний на уязвимость, предлагает варианты защиты. Новое программное решение стало ответом кратно-участившимся в этом году атакам на российские интернет-ресурсы», — пояснили в инвестагенстве.

Сейчас ИТ-продукт защищает уже более 5 тысяч отечественных онлайн-площадок. Ни одну из них злоумышленники не смогли взломать.

Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. 

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Врач тюменца, больного СМА, продвигает интересы фармгигантов
Сегодня, 05:54
«Страна Девелопмент» первой в России ввела жилой дом по путинскому механизму
Сегодня, 08:11
Суд вынес приговор инвалиду за покушение на приятеля
Сегодня, 05:47
19 декабря на нескольких улицах отключат светофоры
Сегодня, 03:23