Трехуровневую развязку Мелькайте — Дружбы достроят к концу 2024 года

По его словам, сегодня на развязке уже начались работы по монтажу опор. Параллельно с этим разрабатывается проектная документация на продолжение улицы Мельникайте. В перспективе дорога будет выводить автомобилистов в сторону Велижанского тракта
«Сама развязка состоит из нескольких этапов, общий срок завершения всех работ — конец 2024 года. Но это не значит, что до этого времени никто не сможет там проехать. Движение будет открываться постепенно», — подчеркнул Павел Перевалов.
Кроме того, до конца 2023 года будет сдана в эксплуатацию развязка на Червишевском тракте. Сегодня здесь также уже устанавливают опоры.
«Все дорожные работы, запланированные ранее в Тюменской области, идут в соответствии с графиком. Несмотря даже на то, что в этом году возникали проблемы с поставкой оборудования, простоя не было ни на один день», — заверил чиновник.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из областного бюджета потратят порядка 1 миллиарда рублей на работы по строительству дорожной развязки на улице Мельникайте — Дружбы. Дополнительно еще более 3 миллиардов рублей привлекут из средств инфраструктурного кредита.