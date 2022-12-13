nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Трехуровневую развязку Мелькайте — Дружбы достроят к концу 2024 года

Сегодня, 06:09
Фото: ГУС ТО

Трехуровневую развязку в Тюмени достроят к концу 2024 года

Трехуровневую дорожную развязку на Мельникайте — Дружбы полностью сдадут в эксплуатацию к концу 2024 года. Об этом заявил сегодня в эфире «Вести FM» начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.
Сюжет
Тюмень

По его словам, сегодня на развязке уже начались работы по монтажу опор. Параллельно с этим разрабатывается проектная документация на продолжение улицы Мельникайте. В перспективе дорога будет выводить автомобилистов в сторону Велижанского тракта

«Сама развязка состоит из нескольких этапов, общий срок завершения всех работ — конец 2024 года. Но это не значит, что до этого времени никто не сможет там проехать. Движение будет открываться постепенно», — подчеркнул Павел Перевалов.

Кроме того, до конца 2023 года будет сдана в эксплуатацию развязка на Червишевском тракте. Сегодня здесь также уже устанавливают опоры.

«Все дорожные работы, запланированные ранее в Тюменской  области, идут в соответствии с графиком. Несмотря даже на то, что в этом году возникали проблемы с поставкой оборудования, простоя не было ни на один день», — заверил чиновник.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из областного бюджета потратят порядка 1 миллиарда рублей на работы по строительству дорожной развязки на улице Мельникайте — Дружбы. Дополнительно еще более 3 миллиардов рублей привлекут из средств инфраструктурного кредита.

На строительство дорожной развязки на Мысу из бюджета выделят более миллиарда рублей
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Дороги#Новости тюмени#Строительство дорог#Мельникайте улица
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
Вчера, 09:39
В Тюмени с 2023 года проезд в автобусах подорожает до 30 рублей
Вчера, 10:32
ТОП-5 самых богатых женщин Тюменской области
Вчера, 12:01
В Тюмени прошло заседание суда по делу о хищении 560 млн рублей из банка
Вчера, 12:39
Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строители
Вчера, 11:07
Очередной снегопад ждет жителей Тюмени с 17 по 18 декабря
Вчера, 12:23