Трассу М-12 до Тюмени построят до конца 2024 года

Новая дорога позволит разгрузить участок трассы Тюмень – Екатеринбург в районе Богдановича.
«Строительство трассы М-12 до Тюмени будет закончено до конца 2024 года», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Изначально М-12 должна была связать Москву и Казань, но в июле 2021 года Марат Хуснуллин рассказал, что дорогу продлят до Тюмени. Более того, трассу могут продлить и до Челябинска.
В мае 2021 года «Наш город» сообщал, что на дороге Р-351 идёт ремонт мостов, строители расширяют полосы движения.