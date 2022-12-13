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Трассу М-12 до Тюмени построят до конца 2024 года

Сегодня, 12:31
Фото: 1MI

Строительство трассы М-12 до Тюмени будет завершено до конца 2024 года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 13 декабря сообщал, что строительство трассы М-12 до Тюмени завершится к концу 2024 года. Ранее отмечалось, что на продление дороги необходимо 200-250 млрд рублей.

Новая дорога позволит разгрузить участок трассы Тюмень – Екатеринбург в районе Богдановича.

«Строительство трассы М-12 до Тюмени будет закончено до конца 2024 года», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Изначально М-12 должна была связать Москву и Казань, но в июле 2021 года Марат Хуснуллин рассказал, что дорогу продлят до Тюмени. Более того, трассу могут продлить и до Челябинска.

В мае 2021 года «Наш город» сообщал, что на дороге Р-351 идёт ремонт мостов, строители расширяют полосы движения.

Маршрут трассы Тюмень – Екатеринбург будет серьезно изменен
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Водители#ГИБДД#Деньги#Бюджеты#Дорожные пробки#Дороги
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