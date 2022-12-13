nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Суд постановил взыскать 60 000 рублей с хозяина собаки, которая укусила ребёнка

Сегодня, 08:40
Фото: 1MI

Вагайский суд постановил взыскать крупную сумму с хозяина пса за укус девочки

Прокуратура Вагайского района провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина потребовала наказать хозяина собаки, которая укусила её 9-летнюю дочь.
«Установлено, что в апреле 2022 года в селе Черное Вагайского района с цепи сорвалась овчарка и укусила 9-летнюю девочку. В результате укуса ребенку причинены раны левого бедра, левой лодыжки, повлекшие легкий вред здоровью. Хозяин собаки был установлен после происшествия», — пишет пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Вагайский районный суд в августе текущего года удовлетворил требование прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу девочки. Была назначена сумма 60 000 рублей.

Ответчик попытался обжаловать это решение в Тюменском областном суде, но жалоба хозяина пса осталась без удовлетворения.

Недавно тюменская прокуратура обязала крупное предприятие заплатить за травму 3-летнего малыша, полученную на остановке. 

 

Прокуратура обязала тюменское предприятие заплатить за травму ребёнка
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Прокуратура города тюмени#Прокуратура г.Тюмени#Компенсация морального вреда#Прокурор г.Тюмень
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
Вчера, 09:39
В Тюмени с 2023 года проезд в автобусах подорожает до 30 рублей
Вчера, 10:32
ТОП-5 самых богатых женщин Тюменской области
Вчера, 12:01
В Тюмени прошло заседание суда по делу о хищении 560 млн рублей из банка
Вчера, 12:39
Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строители
Вчера, 11:07
Очередной снегопад ждет жителей Тюмени с 17 по 18 декабря
Вчера, 12:23