Суд постановил взыскать 60 000 рублей с хозяина собаки, которая укусила ребёнка

«Установлено, что в апреле 2022 года в селе Черное Вагайского района с цепи сорвалась овчарка и укусила 9-летнюю девочку. В результате укуса ребенку причинены раны левого бедра, левой лодыжки, повлекшие легкий вред здоровью. Хозяин собаки был установлен после происшествия», — пишет пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Вагайский районный суд в августе текущего года удовлетворил требование прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу девочки. Была назначена сумма 60 000 рублей.
Ответчик попытался обжаловать это решение в Тюменском областном суде, но жалоба хозяина пса осталась без удовлетворения.
Недавно тюменская прокуратура обязала крупное предприятие заплатить за травму 3-летнего малыша, полученную на остановке.