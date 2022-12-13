Строительство трассы М-12, резкий рост ОРВИ в Тюмени, дело о стрельбе в лесу

Строительство трассы М-12 до Тюмени будет завершено до конца 2024 года.
Изначально М-12 должна была связать крупные города РФ Москву и Казань, но в июле 2021 года Марат Хуснуллин рассказал, что дорогу продлят до Тюмени. Более того, трассу могут продлить и до Челябинска.
Неотложная помощь усиливает режим работы в Тюмени из-за резкого роста заболеваемости.
Поликлиника №17 в Тюмени сообщает об увеличении количества вызовов врачей на дом. В этой связи неотложная помощь переходит на усиленный режим работы. Медики отмечают, что данная ситуация сложилась из-за роста заболеваемости ОРВИ.
С 13 декабря врачи поликлиники №17 будут работать в режиме 24/7, чтобы успеть на все вызовы в течение дня.
«Крови было много»: показания свидетелей по делу полицейского, стрелявшего в человека в тюменском лесу.
13 декабря в Тюменском районном суде свидетели потерпевшего, получившего пулю в новотарманском лесу, дали показания. Они сообщили, что люди, которых подсудимый полицейский подозревает в выстреле, сделать этого не могли. Мужчины в тот момент тоже искали закладу.
На суде законная представительница потерпевшего сообщила, что отправлялась в лес вместе с пострадавшим, но высадила его и отогнала автомобиль на несколько сотен метров. Её компаньон долгое время не возвращался и она решила вернуться туда, где они виделись в последний раз.
«Я вернулась туда и заметила в том районе автомобиль, задняя дверь которого уже закрывалась. Тогда я не придала этому значения. Машина уехала, а я стала сигналить и звать истца, но мне никто не отвечал», — рассказывала суду представитель пострадавшего.
Позже они поняли, что их знакомый сел в машину и куда-то уехал. Бывший полицейский Павел Москвин свою вину в преступлении теперь не признает, он полагает, что эти люди могут быть причастны к выстрелу в потерпевшего. Однако и этот, и второй свидетель подтвердили, что машина с мужчинами восточной наружности находилась на противоположной стороне дороги. Участники судебного процесса уже ни раз отмечали, что лес в 2-3 километрах от Новотарманска пользуется у закладчиков особой популярностью.