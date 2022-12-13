Строительство трассы М-12, резкий рост ОРВИ в Тюмени, дело о стрельбе в лесу

Позже они поняли, что их знакомый сел в машину и куда-то уехал. Бывший полицейский Павел Москвин свою вину в преступлении теперь не признает, он полагает, что эти люди могут быть причастны к выстрелу в потерпевшего. Однако и этот, и второй свидетель подтвердили, что машина с мужчинами восточной наружности находилась на противоположной стороне дороги. Участники судебного процесса уже ни раз отмечали, что лес в 2-3 километрах от Новотарманска пользуется у закладчиков особой популярностью.