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Posted 13 декабря 2022, 11:33

Published 13 декабря 2022, 11:33

Modified 20 декабря 2022, 03:57

Updated 20 декабря 2022, 03:57

В Тюмени за 300 млн рублей построят спортивный центр с бассейном

Спортивный центр с бассейном построят в Тюмени за 300 млн рублей

13 декабря 2022, 11:33
Фото: 1MI.

В Тюмени за 300 млн рублей построят спортивный центр с бассейном

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Инвестиции
По данным Инвестиционного агентства Тюменской области, в следующем году в Тюмени откроется спортивный центр с бассейном. Проект реализует местный предприниматель.
«Физкультурно-спортивный центр с бассейном и фитнес-залами в 2023 году откроет предприниматель в Заречном микрорайоне. Объем инвестиций – 300 млн рублей, запланировано создать 44 рабочих места», - отметили в пресс-службе Инвестиционного агентства региона.  

На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

11 декабря «Наш город» сообщал, что в областной столице начались работы по реконструкции Круглой бани на улице Ленина. На эти цели планируется выделить более 600 миллионов рублей, в том числе 150 миллионов рублей частных инвестиций. 

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#Общество#Экономика#Деньги#Новости тюмени#Услуги#Инвестиции
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