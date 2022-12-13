Спортивный центр с бассейном построят в Тюмени за 300 млн рублей

Posted 13 декабря 2022, 11:33
Published 13 декабря 2022, 11:33
Modified 20 декабря 2022, 03:57
Updated 20 декабря 2022, 03:57
«Физкультурно-спортивный центр с бассейном и фитнес-залами в 2023 году откроет предприниматель в Заречном микрорайоне. Объем инвестиций – 300 млн рублей, запланировано создать 44 рабочих места», - отметили в пресс-службе Инвестиционного агентства региона.
На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.
11 декабря «Наш город» сообщал, что в областной столице начались работы по реконструкции Круглой бани на улице Ленина. На эти цели планируется выделить более 600 миллионов рублей, в том числе 150 миллионов рублей частных инвестиций.