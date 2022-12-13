Сколько в Тюмени стоят елки?

По мнению горожан, за такую стоимость деревья покупать никто не будет и 1 января непроданный товар окажется на свалке.
«Пять тысяч еще можно отдать за шикарную пихту. А эти елки они, скорее всего, домой повезут с такими ценами. Или 1 января они будут валяться возле мусорного бака. Жадность превыше всего», — отметили тюменцы.
Между тем на «Авито» уже появились десятки объявлений о продаже живых елей, сосен и пихт. Сосны и ели размером от 1 до 3 метров продают от 800 до 3 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году елочные базары будут работать до 10 января. Точки по продаже новогодних деревьев расположены на бульваре Шаимском, в скверах Молодежном, Депутатов, парке Комсомольский, в районе пруда «Южный» и на улицах Московский тракт, 108, Республики, 189.