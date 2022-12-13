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Сколько в Тюмени стоят елки?

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI

В Тюмени живые елки подорожали до 10 тысяч рублей

В Тюмени с 10 декабря начали работать елочные базары. В основном новогодние деревья, ели и сосны, продают от 1 тысячи до 5 тысяч рублей — цена зависит от размера елки. Однако есть торговцы предлагающие приобрести главный атрибут праздника за 7 -10 тысяч рублей.
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Тюмень

По мнению горожан, за такую стоимость деревья покупать никто не будет и 1 января непроданный товар окажется на свалке.

«Пять тысяч еще можно отдать за шикарную пихту. А эти елки они, скорее всего, домой повезут с такими ценами. Или 1 января они будут валяться возле мусорного бака. Жадность превыше всего», — отметили тюменцы.

Между тем на «Авито» уже появились десятки объявлений о продаже живых елей, сосен и пихт. Сосны и ели размером от 1 до 3 метров продают от 800 до 3 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году елочные базары будут работать до 10 января. Точки по продаже новогодних деревьев расположены на бульваре Шаимском, в скверах Молодежном, Депутатов, парке Комсомольский, в районе пруда «Южный» и на улицах Московский тракт, 108, Республики, 189.

 

 

 

В Тюмени начали работать елочные базары
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Новый год 2023#Елки#Елочный базар#Продажа
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