Сколько в Тюмени стоят елки?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году елочные базары будут работать до 10 января. Точки по продаже новогодних деревьев расположены на бульваре Шаимском, в скверах Молодежном, Депутатов, парке Комсомольский, в районе пруда «Южный» и на улицах Московский тракт, 108, Республики, 189.