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Школы Тобольска и Ишима эвакуируют второй день подряд

Сегодня, 05:21
Фото: nashgorod.ru

Школы Тобольска и Ишима эвакуируют второй день подряд

Утро у школьников Ишима и Тобольска сегодня вновь началось с эвакуации. По сообщениям читателей «Нашего Города», в Ишиме эвакуируют все школы, в Тобольске — № 16, № 12, № 15, № 2, № 9, № 14.

По словам родителей ишимских учащихся, в ряде учебных заведений заблаговременно сообщили, что занятия во вторник начнутся с третьего урока. В родительских чатах Тобольска отмечают, что уроки во вторник полностью отменены у всех классов первой и второй смен в связи с низкой температурой воздуха. На данный момент термометры там показывают -23, но из-за охлаждения ветром температура воздуха ощущается как -28 -29.

В школе № 12, по словам родителей, сломался теплонасос. И из-за этого детей отпустили по домам.

«В школе№ 12 авария теплонасоса, детей отпустили», — сообщил Рахат К.

Между тем тюменские власти и ведомства снова не могут прокомментировать эвакуацию в школах Ишима и Тобольска оперативно. В департаменте образования Тюменской области ничего об этом не знают.

«Такая информация не проходила», — заявили «Нашему Городу» в приемной регионального департамента.

В администрации Ишима пояснили, что как и днём ранее, на электронную почту общеобразовательных учреждений поступило анонимное сообщение о террористической угрозе. В связи с этим и была проведена эвакуация учащихся и персонала всех школ города.

На данный момент полицейские проводят обследование зданий. Работает оперативно-следственная группа со служебными собаками.

«Учебный процесс будет возобновлен сразу же после проведённой проверки помещений. В некоторых школах дети уже приступили к занятиям», — отметили в администрации Ишима.

Накануне в Тобольске и Ишиме была аналогичная ситуация. Из школ только Ишима эвакуировали более шести тысяч детей. По словам властей Тюменской области причиной эвакуации стали сообщения о возможном минировании учреждении.

Школы Ишима и Тобольска эвакуировали из-за сообщений о минировании
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Общество#Происшествия#Эвакуация#Школы#Ишим#Тобольск#Школьники
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