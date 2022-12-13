Школы Тобольска и Ишима эвакуируют второй день подряд

По словам родителей ишимских учащихся, в ряде учебных заведений заблаговременно сообщили, что занятия во вторник начнутся с третьего урока. В родительских чатах Тобольска отмечают, что уроки во вторник полностью отменены у всех классов первой и второй смен в связи с низкой температурой воздуха. На данный момент термометры там показывают -23, но из-за охлаждения ветром температура воздуха ощущается как -28 -29.