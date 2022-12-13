Школы Тобольска и Ишима эвакуируют второй день подряд

По словам родителей ишимских учащихся, в ряде учебных заведений заблаговременно сообщили, что занятия во вторник начнутся с третьего урока. В родительских чатах Тобольска отмечают, что уроки во вторник полностью отменены у всех классов первой и второй смен в связи с низкой температурой воздуха. На данный момент термометры там показывают -23, но из-за охлаждения ветром температура воздуха ощущается как -28 -29.
В школе № 12, по словам родителей, сломался теплонасос. И из-за этого детей отпустили по домам.
«В школе№ 12 авария теплонасоса, детей отпустили», — сообщил Рахат К.
Между тем тюменские власти и ведомства снова не могут прокомментировать эвакуацию в школах Ишима и Тобольска оперативно. В департаменте образования Тюменской области ничего об этом не знают.
«Такая информация не проходила», — заявили «Нашему Городу» в приемной регионального департамента.
В администрации Ишима пояснили, что как и днём ранее, на электронную почту общеобразовательных учреждений поступило анонимное сообщение о террористической угрозе. В связи с этим и была проведена эвакуация учащихся и персонала всех школ города.
На данный момент полицейские проводят обследование зданий. Работает оперативно-следственная группа со служебными собаками.
«Учебный процесс будет возобновлен сразу же после проведённой проверки помещений. В некоторых школах дети уже приступили к занятиям», — отметили в администрации Ишима.
Накануне в Тобольске и Ишиме была аналогичная ситуация. Из школ только Ишима эвакуировали более шести тысяч детей. По словам властей Тюменской области причиной эвакуации стали сообщения о возможном минировании учреждении.