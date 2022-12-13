Прокуратура обязала тюменское предприятие заплатить за травму ребёнка

Крупное тюменское предприятие ответит за травму 3-летнего ребёнка

Прокуратура Калининского АО г. Тюмени провела проверку по обращению тюменки, 3-летний ребёнок которой получил травму на остановке «Улица Льва Толстого». Об этом информирует областная Прокуратура.