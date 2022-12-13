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Прокуратура обязала тюменское предприятие заплатить за травму ребёнка

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI

Крупное тюменское предприятие ответит за травму 3-летнего ребёнка

Прокуратура Калининского АО г. Тюмени провела проверку по обращению тюменки, 3-летний ребёнок которой получил травму на остановке «Улица Льва Толстого». Об этом информирует областная Прокуратура.

В июле текущего года малыш споткнулся об торчащую металлическую трубку на остановочном комплексе.

«Ребенок получил травму в виде равно-ушибленной раны лобной области головы. В медицинском учреждении ему оказана медицинская помощь, на рану наложены швы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Рассмотрев обращение матери получившего травму ребёнка, прокуратура вынесла директору АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» представление об устранении нарушения закона как лицу, ответственному за содержание городской дорожной инфраструктуры.

Торчащие из-под земли элементы металлической трубки были демонтированы. Виновному назначили дисциплинарное наказание.

Также суд удовлетворил требование прокурора округа и взыскал с предприятия 80 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее «Наш город» писал, что прокуратура помогла молодой матери получить маткапитал, в котором ей отказали из-за отсутствия регистрации по месту проживания.

Прокуратура помогла молодой маме получить материнский капитал
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#Елена Чебоксарова#Прокуратура города тюмени#Прокуратура г.Тюмени#Калининский округ#Дисциплинарная ответственность
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