Прокуратура обязала тюменское предприятие заплатить за травму ребёнка

В июле текущего года малыш споткнулся об торчащую металлическую трубку на остановочном комплексе.
«Ребенок получил травму в виде равно-ушибленной раны лобной области головы. В медицинском учреждении ему оказана медицинская помощь, на рану наложены швы», — сообщает пресс-служба ведомства.
Рассмотрев обращение матери получившего травму ребёнка, прокуратура вынесла директору АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» представление об устранении нарушения закона как лицу, ответственному за содержание городской дорожной инфраструктуры.
Торчащие из-под земли элементы металлической трубки были демонтированы. Виновному назначили дисциплинарное наказание.
Также суд удовлетворил требование прокурора округа и взыскал с предприятия 80 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее «Наш город» писал, что прокуратура помогла молодой матери получить маткапитал, в котором ей отказали из-за отсутствия регистрации по месту проживания.