Предпринимателю пришлось снести пекарню, которую он установил возле теплотрассы

Чтобы устранить нарушение охранной зоны тепловой сети суд обязал

индивидуального предпринимателя снести торговый павильон. К тому же владельцу

пришлось возместить все судебные расходы, включая расходы на госпошлину и

проведение судебной экспертизы, а также штраф за каждый день просрочки за

неисполнение судебного решения в установленный им срок. Дело до суда можно было и

не доводить - в адрес предпринимателя неоднократно направлялись письма об

освобождении охранной зоны тепловой сети, начиная еще с момента постройки

павильона, однако никаких действий со стороны хозяина павильона не последовало.