Предпринимателю пришлось снести пекарню, которую он установил возле теплотрассы

Согласно требованиям действующего законодательства, охрана тепловых сетей осуществляется предприятием, в ведении которого находятся тепловые сети. Для обеспечения сохранности тепловых сетей законом определены охранные зоны, в пределах которых хозяйственная деятельность ограничивается. В таких зонах не допускается производить действия, которые могут привести к нарушениям в нормальной работе тепловых сетей, включая возведение временных строений, заборов, стоянок, гаражей, огородов и т. д.
Вопреки установленным нормам законодательства на земельном участке, расположенном в охранной зоне теплотрассы, находящейся в ведении УСТЭК, был размещен спорный торговый павильон (пекарня). Расположение торгового павильона в данной зоне создало опасность для эксплуатации участка трубопровода и лишило УСТЭК, как эксплуатирующую организацию, возможности беспрепятственно обслуживать тепловую сеть.
Обращения с требованием освободить охранную зону к индивидуальному предпринимателю - владельцу торгового павильона не принесли результата, поэтому УСТЭК было вынуждено обратиться в суд. В ходе судебного разбирательства факт возведения спорного объекта в охранной зоне тепловой сети, принадлежащей УСТЭК, в
нарушение установленного законом запрета подтвердился.
Чтобы устранить нарушение охранной зоны тепловой сети суд обязал
индивидуального предпринимателя снести торговый павильон. К тому же владельцу
пришлось возместить все судебные расходы, включая расходы на госпошлину и
проведение судебной экспертизы, а также штраф за каждый день просрочки за
неисполнение судебного решения в установленный им срок. Дело до суда можно было и
не доводить - в адрес предпринимателя неоднократно направлялись письма об
освобождении охранной зоны тепловой сети, начиная еще с момента постройки
павильона, однако никаких действий со стороны хозяина павильона не последовало.
Напомним, УСТЭК систематически проводится работа по выявлению нарушений охранных зон тепловых сетей и их освобождению. Если выявляются подобные факты, сотрудники УСТЭК направляют нарушителям письма с требованием устранить нарушения в досудебном порядке.
Как не попасть в подобную ситуацию? УСТЭК призывает соблюдать бдительность и осмотрительность при планировании построек и сооружений, например: