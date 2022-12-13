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Предпринимателю пришлось снести пекарню, которую он установил возле теплотрассы

Сегодня, 09:23
Фото: УСТЭК
АО «УСТЭК» является теплоснабжающей организацией на территории города Тюмени и обязано соблюдать принцип надежности теплоснабжения и требования безопасности в этой сфере.

Согласно требованиям действующего законодательства, охрана тепловых сетей осуществляется предприятием, в ведении которого находятся тепловые сети. Для обеспечения сохранности тепловых сетей законом определены охранные зоны, в пределах которых хозяйственная деятельность ограничивается. В таких зонах не допускается производить действия, которые могут привести к нарушениям в нормальной работе тепловых сетей, включая возведение временных строений, заборов, стоянок, гаражей, огородов и т. д.

Вопреки установленным нормам законодательства на земельном участке, расположенном в охранной зоне теплотрассы, находящейся в ведении УСТЭК, был размещен спорный торговый павильон (пекарня). Расположение торгового павильона в данной зоне создало опасность для эксплуатации участка трубопровода и лишило УСТЭК, как эксплуатирующую организацию, возможности беспрепятственно обслуживать тепловую сеть.

Обращения с требованием освободить охранную зону к индивидуальному предпринимателю - владельцу торгового павильона не принесли результата, поэтому УСТЭК было вынуждено обратиться в суд. В ходе судебного разбирательства факт возведения спорного объекта в охранной зоне тепловой сети, принадлежащей УСТЭК, в
нарушение установленного законом запрета подтвердился.

Чтобы устранить нарушение охранной зоны тепловой сети суд обязал
индивидуального предпринимателя снести торговый павильон. К тому же владельцу
пришлось возместить все судебные расходы, включая расходы на госпошлину и
проведение судебной экспертизы, а также штраф за каждый день просрочки за
неисполнение судебного решения в установленный им срок. Дело до суда можно было и
не доводить - в адрес предпринимателя неоднократно направлялись письма об
освобождении охранной зоны тепловой сети, начиная еще с момента постройки
павильона, однако никаких действий со стороны хозяина павильона не последовало.

Напомним, УСТЭК систематически проводится работа по выявлению нарушений охранных зон тепловых сетей и их освобождению. Если выявляются подобные факты, сотрудники УСТЭК направляют нарушителям письма с требованием устранить нарушения в досудебном порядке.

Как не попасть в подобную ситуацию? УСТЭК призывает соблюдать бдительность и осмотрительность при планировании построек и сооружений, например:

  • обращать внимание на наличие тепловых камер на земельном участке, где планируется постройка;
  • воспользоваться разделом с общедоступной информацией, где можно ознакомиться с актуализированной схемой теплоснабжения на сайте Администрации города Тюмени;
  • проверять актуальную информацию о земельном участке по кадастровому номеру или адресу объекта на предмет обременения и общих сведений об участке с помощью сервиса публичной кадастровой карты;
  • воспользоваться сервисом «Виртуальная приемная» на сайте УСТЭК https://ao-ustek.ru, задав интересующий вопрос;
  • обратиться в контакт-центр УСТЭК по телефону +7 (3452) 38-62-00.
#УСТЭК
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