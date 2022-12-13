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Под Новый год цены на авиабилеты в Тюмени вырастут в 2-3 раза

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI

К Новому году стоимость авиабилетов в Тюмени увеличится в 2-3 раза

Близятся новогодние каникулы. Выходные некоторые тюменцы встретят за пределами областной столицы, в других городах РФ или за границей. По данным сервисов Яндекс.Касса и «Авиасейлс», в числе популярных направлений преобладают Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды.

Из Рощино тюменцы предпочитают летать в Сургут и Новый Уренгой. В числе самых недорогих направлений – это рейс Тюмень – Екатеринбург. Билет на самолёт стоит 2406 рублей. По данным сервисов, этот город не пользуется популярностью в преддверии Нового года.

Слетать на праздники в Москву (по данным на 12 декабря) будет стоить около 8 тысяч рублей. При этом до 22 декабря билет можно купить за 5 тысяч. Недорогие билеты в Санкт-Петербург стоят около 3 тысяч рублей, но цены резко повышаются с 27 декабря. На 30 число минимальная стоимость перелёта составляет уже 8 тысяч.

На 12 декабря слетать в Сочи стоит около 5 тысяч рублей, с 21 числа цена на билеты начинает постепенно расти. К концу года полёт в курортный город обойдётся уже в 14467 рублей.

Стоимость билетов рейса Тюмень - Минеральные воды до 27 декабря составляет 4800 рублей. С 28 числа нужно заплатить уже 10487 рублей.

Что касается заграничных рейсов, то здесь вариантов совсем немного. Прямой рейс Utair на 23 декабря в Дубай стоит около 20 тысяч рублей. К 30 числу его стоимость вырастает уже до 46141 рубля. Почти схожую динамику можно увидеть и на рейсы в Анкару (Турция). На 15 декабря можно улететь за 15600 рублей, к 30 числу цены поднялись уже до 35521 рубля.

Стоит отметить, что стоимость билетов рейса Тюмень – Алматы увеличилась почти в 3,5 раза (с 5800 до 22600 рублей). Схожая ситуация наблюдается и на маршруте Тюмень – Астана (рост с 6600 до 17522).

Ранее «Наш город» сообщал», что в областной столице 8 декабря почти на 9 часов задержали самолёт Superjet-100 рейса Тюмень – Минеральные Воды. Люди просидели в аэропорту почти 11 часов. На следующий день в транспортной прокуратуре сообщили, что специалисты займутся этой проблемой. Надзорным органом будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг.

В Рощино на 9 часов задержали авиарейс Тюмень - Минеральные Воды
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Погода#Новый год 2023#Подарки на Новый год#Жалобы
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