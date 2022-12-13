Под Новый год цены на авиабилеты в Тюмени вырастут в 2-3 раза

Что касается заграничных рейсов, то здесь вариантов совсем немного. Прямой рейс Utair на 23 декабря в Дубай стоит около 20 тысяч рублей. К 30 числу его стоимость вырастает уже до 46141 рубля. Почти схожую динамику можно увидеть и на рейсы в Анкару (Турция). На 15 декабря можно улететь за 15600 рублей, к 30 числу цены поднялись уже до 35521 рубля.