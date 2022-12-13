Перед новогодними праздниками в Тюменской области усилили охрану хвойных деревьев

Также напомним, в Тюменской области с 2019 года действует проект «Сохранение лесов». В рамках реализации программы на случай неурожайных лет или чрезвычайных ситуаций в регионе создан страховой фонд лесных растений. Планируется, что к 2024 году баланс фонда составит почти 3 тонны семян. К этому же времени рост лесного массива в регионе должен составить порядка должен составить 700 га.