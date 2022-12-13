Перед новогодними праздниками в Тюменской области усилили охрану хвойных деревьев

Должностными лицами лесной охраны совместно с УГИБДД УМВД России по Тюменской области, территориальными ОВД УМВД также во всех муниципальных образованиях будут проводиться рейды с целью обеспечения сохранности хвойных деревьев, а также проверки соблюдения требований лесного законодательства РФ при транспортировке древесины в лесах Тюменской области.
Будут использоваться беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Применение БПЛА повышает раскрываемость преступлений в области незаконной хозяйственной деятельности в лесах.
С помощью БПЛА можно существенно расширить контролируемый район, фиксировать лесонарушения.
Детализированные снимки и возможность зависания беспилотника над объектом наблюдения позволяют идентифицировать правонарушителей и призвать их к ответственности.
Патрулирование на предмет выявления нарушений ведётся государственным лесными инспекторами постоянно в течение года.
В истекшем периоде 2022 года должностными лицами лесной охраны в целях выявления и пресечения нарушений лесного законодательства в числе пресечения фактов незаконных рубок лесных насаждений проведено более 6300 систематических патрулирований.
По результатам выездов выявлено 136 фактов незаконных рубок лесных насаждений.
Территориальными органами УМВД России по Тюменской области возбуждено более 80 уголовных дел, привлечено к административной ответственности 6 лиц.
Также напомним, в Тюменской области с 2019 года действует проект «Сохранение лесов». В рамках реализации программы на случай неурожайных лет или чрезвычайных ситуаций в регионе создан страховой фонд лесных растений. Планируется, что к 2024 году баланс фонда составит почти 3 тонны семян. К этому же времени рост лесного массива в регионе должен составить порядка должен составить 700 га.