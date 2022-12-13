Перебои с поставками косметики и парфюмерии регистрируются в магазинах Тюмени

По данным «Нашего города», нарушение поставок вызвано уходом брендов Dolce&Gabbana, Gucci. Сейчас торговые представители предлагают «духи ESSENS 114 в стилистике аромата Gucci Rush 2». По словам продавца Марии Беляевой, их запахи сложно различить.
Между тем наблюдается дефицит дорогих лаков для волос, косметики, которая помогает ухаживать за кожей лица.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 6 мая в Россию по параллельному импорту начали ввозить косметику, парфюмерию и другие товары (приказ Минпромторга).