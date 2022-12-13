Перебои с поставками косметики и парфюмерии регистрируются в магазинах Тюмени

В магазинах Тюмени фиксируются перебои с поставками косметики и парфюмерии

После ухода из РФ крупных брендов в Тюмени наблюдаются перебои с поставками косметики и парфюмерии. При этом, в областной столице продолжают работу крупные магазины «Sephora - ИЛЬ ДЕ БОТЭ», «Рив Гош», «Л'Этуаль» и другие.