На набережной реки Туры в Тюмени 17 декабря откроется большой каток

Городской департамент по спорту и молодежной политике приглашает принять участие в мероприятии по открытию катка 17 декабря в 18:00. Общая площадь площадки составит около 4,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь продолжаются подготовительные работы, в этом районе уже поставили 10-метровую ёлку и две горки.