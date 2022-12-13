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На набережной реки Туры в Тюмени 17 декабря откроется большой каток

Сегодня, 14:39
Фото: 1MI

Большой каток откроется 17 декабря на набережной реки Туры в Тюмени

В Тюмени 17 декабря откроется самый большой каток на набережной реки Туры. По данным паблика «Тюмень – наш дом», горожан ждут на площади около «Конторы пароходства» на улице 25 Октября, 23а, стр.1

Для отдыхающих возле катка установят вместительный обогреваемый сферический шатер. Здесь же есть специальные шкафчики для хранения личных вещей.

«На ледовой арене развернется самая настоящая новогодняя сказка с музыкой, сказочными персонажами, главными символами Нового года – Дедом Морозом и Снегурочкой. Кульминацией яркого представления станет дискотека на льду», - отмечают представители горадминистрации.

Городской департамент по спорту и молодежной политике приглашает принять участие в мероприятии по открытию катка 17 декабря в 18:00. Общая площадь площадки составит около 4,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь продолжаются подготовительные работы, в этом районе уже поставили 10-метровую ёлку и две горки.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что более сотни катков будут работать этой зимой в Тюмени. Около половины из них уже работает. Открыты ледовые площадки в Гилевской роще, в районе пруда «Лесной», рядом с рынком «Михайловский», на территории гимназии № 49.

На ледовых площадках в районе рынка «Михайловский», пруду Лесном, лесопарке «Затюменский», сквере «Комсомольский» и на улицах Аккумуляторная можно будет воспользоваться услугами проката коньков. Большой каток открылся 5 декабря в городском экопарке. Здесь горожане смогут воспользоваться услугой проката коньков. Ледовая площадка бесплатна и открыта с 11:00 до 22:00 ежедневно. Ко 2 декабря значительная часть ледовых площадок уже готова принимать хоккеистов, фигуристов и простых любителей.

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