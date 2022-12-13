Минцифры сообщило о создании в соцсетях более 130 тысяч страниц госведомств

Как сообщает newsnn.ru, Шадаев рассказал участникам совещания о том, что вводится единый порядок работы госорганов в соцсетях.
В будущем году особое внимание намерены уделять качеству официальных страниц и мотивации администраторов сообществ.
Участниками совещания стали руководители АНО «Диалог Регионы», компании VK и субъектов РФ. Они обсуждали, как в будущем году предстоит развивать инфраструктуру госкоммуникаций. Представителями Минцифры был представлен рейтинг российских регионов, составленный с учетом хода исполнения закона. Топ-10 включает Пермский край, Курскую, Ульяновскую, Курганскую, Новгородскую, Калужскую, Белгородскую и Тюменскую области, ХМАО и ЯНАО.
Ранее Правительство РФ определилось с площадками, которые могут быть использованы для ведения пабликов госучреждений. Главенство было признано за социальной сетью «ВКонтакте», ежемесячная аудитория которой — около 100 миллионов человек.
По информации руководителя VK Владимира Кириенко, если говорить о наиболее популярных инструментах, это истории, статьи, короткие видео и прямые трансляции. В частности, эфиры с участием глав регионов вызывают интерес у пользователей — просмотры исчисляются сотнями тысяч. Посредством запущенных командой «ВКонтакте» бесплатных образовательных курсов администраторы госпабликов способны внедрять разнообразные форматы, одновременно поднимая качество контента.
В регионах ответственность за то, как реализуется закон о госпабликах, лежит на ЦУР и подразделениях АНО «Диалог Регионы». В этом году состоялось большое количество образовательных мероприятий. Их численность превысила три тысячи. Такие мероприятия были рассчитаны на администраторов сообществ. При этом они проводились как в очном, так и в заочном форматах.
По словам главы АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, в октябре его организацией было проведено социсследование — итоги показали, что 51 процент пользователей соцсетей знакомится с информацией, размещаемой пабликами органов власти и госучреждений. Это говорит о том, что такие паблики без преувеличения можно называть базовой инфраструктурой власти, помогающей ей выстраивать взаимодействие с аудиторией интернета. В будущем году упор будет сделан на улучшение качества контента. Этой осенью на базе ЦУР вместе с регионами запустил в работу комплексную систему, нацеленную на очное обучение и мотивацию администраторов госпабликов.