Минцифры сообщило о создании в соцсетях более 130 тысяч страниц госведомств

По словам главы АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, в октябре его организацией было проведено социсследование — итоги показали, что 51 процент пользователей соцсетей знакомится с информацией, размещаемой пабликами органов власти и госучреждений. Это говорит о том, что такие паблики без преувеличения можно называть базовой инфраструктурой власти, помогающей ей выстраивать взаимодействие с аудиторией интернета. В будущем году упор будет сделан на улучшение качества контента. Этой осенью на базе ЦУР вместе с регионами запустил в работу комплексную систему, нацеленную на очное обучение и мотивацию администраторов госпабликов.