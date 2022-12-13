МегаФон предложил офисное решение на базе отечественного ПО

Продукт доступен по подписке (SaaS) и подходит крупному бизнесу и небольшим компаниям. Подключение к платформе занимает не более одного дня. При этом, компания не несет затрат на установку и развертывание системы. С помощью решений МойОфис можно создавать и совместно редактировать документы в режиме онлайн с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира.