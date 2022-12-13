«Крови было много»: показания свидетелей по делу полицейского, стрелявшего в человека

На прошлом заседании была допрошена законная представительница потерпевшего. Она сообщала, что отправлялась в лес вместе с пострадавшим, но высадила его у леса и отогнала машину на несколько сотен метров. После того, как ее компаньон долгое время не возвращался, она вернулась на место, где они виделись в последний раз.
«Я вернулась туда и заметила в том районе автомобиль, задняя дверь которого уже закрывалась. Тогда я не придала этому значения. Машина уехала, а я стала сигналить и звать истца, но мне никто не отвечал. Тогда я решила развернуться, чтобы прочесать территорию, но неверно выбрала траекторию и колесом угодила в яму», — рассказывала суду представитель пострадавшего.
Тогда она сообщила об инциденте с машиной и пропажей мужчины друзьям, которые прибыли на место происшествия. Их показания сегодня слушали в суде.
«Мы приехали, толкнули машину и отправились искать потерпевшего. Я стал ему звонить и услышал, как телефон вибрирует. Его я обнаружил под снегом и кровью. Но следов борьбы не было и мы не понимали что произошло», — сообщил один из свидетелей.
По нескольким каплям крови, обнаруженным у обочины, свидетели поняли, что их знакомый сел в машину и куда-то уехал.
«Но я помню, когда мы еще только ездили доставать машину из ямы, то разъезжались с машиной, которая ранее ездила туда-сюда у этого леса. Но автомобиль в какой-то момент останавливался с другой стороны дороги от части леса, куда отправился потерпевший. Из него вышли люди и стали искать с фонариками у обочины что-то (предположительно, закладку — прим. ред.)», — рассказывал свидетель.
Так как бывший полицейский Павел Москвин свою вину в преступлении теперь не признает, он полагает, что эти люди могут быть причастны к выстрелу в потерпевшего. Однако и этот, и второй свидетель подтвердили, что машина с мужчинами восточной наружности находилась на противоположной стороне дороги.
Также участники судебного процесса уже ни раз отмечали, что лес в 2-3 километрах от Новотарманска пользуется у закладчиков особой популярностью.
Свидетельница также сообщила, что в районе 5-7 утра, после поисков пострадавшего, которые длились до 3 часов ночи, ей позвонили из больницы и сообщили, что потерпевший находится в реанимации.
«А потом нам позвонили „опера“ и сказали, что это мы его убили», — сказала свидетельница и рассмеялась, за что получила выговор от судьи.
Но в ходе следственных мероприятий, после выяснения обстоятельств, двоих свидетелей не стали включать в число подозреваемых, так как они прибыли на место значительно позже того, как потерпевший получил пулю.
Эти два свидетеля были последними со стороны обвинения. На следующем заседании планируется допрос эксперта-баллиста. Но и в этом вопросе есть загвоздка. Сотрудник МВД, который ранее проводил экспертизу, сейчас находится в СИЗО. В октябре 2022 года он отправился с коллегой на охоту, где его товарищ был застрелен. Эксперта обвиняют в убийстве и потому он находится под стражей.
Вероятнее всего экспертизу ныне заключенного баллиста будет комментировать в суде другой специалист.
А показания этого эксперта будут играть значительную роль. Так как защита Москвина ссылается на то, что карабин экс-полицейского был заряжен пулей, а не дробью. А в мозге пострадавшего были обнаружены осколки снаряда, который прилетел ему в лицо.
Именно поэтому бывший сотрудник правоохранительных органов теперь отрицает свою вину и утверждает, что в потерпевшего стрелял кто-то другой. По его мнению, пуля из его карабина не могла оставить осколков, будучи цельнометаллической.
Напомним, что в январе 2022 года майор полиции Павел Москвин отправился в новотарманский лес пристреливать новенький карабин. В тот же день в то же место отправился и потерпевший — он искал закладку.
Случился выстрел и теперь у пострадавшего протез вместо одного глаза, от второго глаза отошла сетчатка, поврежден лицевой нерв, нос провалился внутрь черепа на 6 сантиметров, а на правое ухо он теперь практически не слышит. В головном мозге мужчины обнаружены те самые осколки, которые уже невозможно извлечь.