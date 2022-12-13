«Крови было много»: показания свидетелей по делу полицейского, стрелявшего в человека

Эти два свидетеля были последними со стороны обвинения. На следующем заседании планируется допрос эксперта-баллиста. Но и в этом вопросе есть загвоздка. Сотрудник МВД, который ранее проводил экспертизу, сейчас находится в СИЗО. В октябре 2022 года он отправился с коллегой на охоту, где его товарищ был застрелен. Эксперта обвиняют в убийстве и потому он находится под стражей.