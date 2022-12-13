Эксперты рассказали о положительных моментах введения цифрового полиса ОМС

Одновременно с этим более прозрачной и эффективной будет и система здравоохранения.
Как сообщает newizv.ru. со ссылкой на мнение профессора, доктора экономических наук, кандидата медицинских наук, а в настоящее время руководителя АО «Мосэкспертиза» Владимира Гришина, в современном мире многие страны стремятся внедрять цифровые технологии. Сейчас обладателями полисов являются все жители России. Но если раньше они должны были в медучреждении предъявлять бумажный вариант полиса, то сейчас хватит и паспорта. Причем новшество касается и частных медцентров.
Застрахованным в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) для получения цифрового полиса нужно состоять в регистре застрахованных лиц и определиться со страховой медицинской организацией. После оформления цифрового полиса приносить в медучреждение его бумажный вариант уже не нужно.
По данным председателя ФОМС Ильи Баланина, бумажные полисы ОМС по-прежнему работают, менять их не надо.
По мнению научного руководителя сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольги Шупло, внедрение цифрового полиса будет способствовать более быстрому заполнению документов, снижению количества ошибок и оперативному обмену информацией.
Новшество обусловлено необходимостью внесения информации о пациентах, получающих помощь на региональном и федеральном уровнях, в единый реестр данных. Таким образом более оптимальными становятся расходы бюджета и более прозрачной и эффективной работа системы здравоохранения.
Номеру цифрового полиса станут соответствовать персональные данные не только жителей РФ, но и всех, кто имеет право воспользоваться полисом ОМС на территории России. Эта информация будет передана во все медицинские учреждения, работающие в системе ОМС.
Сведения о новорожденных гражданах РФ автоматически окажутся в регистре застрахованных лиц. Документом, дающим такую возможность, будет свидетельство о рождении, которое выдают органы ЗАГС. Тех, кто получил гражданство РФ, также внесут в регистр в автоматическом режиме на основании сведений, полученных из органов внутренних дел. Все остальные граждане, желающие получить цифровой полис, должны одновременно подать два заявления. В одном будет идти речь о включении в регистр и получении нового полиса ОМС. В другом человеку необходимо указать, какую он решил выбрать страховую медицинскую организацию.