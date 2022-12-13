Эксперты рассказали о положительных моментах введения цифрового полиса ОМС

Сведения о новорожденных гражданах РФ автоматически окажутся в регистре застрахованных лиц. Документом, дающим такую возможность, будет свидетельство о рождении, которое выдают органы ЗАГС. Тех, кто получил гражданство РФ, также внесут в регистр в автоматическом режиме на основании сведений, полученных из органов внутренних дел. Все остальные граждане, желающие получить цифровой полис, должны одновременно подать два заявления. В одном будет идти речь о включении в регистр и получении нового полиса ОМС. В другом человеку необходимо указать, какую он решил выбрать страховую медицинскую организацию.