Эксперт: Польшу начинают напрягать неуправляемые ракеты ВСУ

По словам Головатюка, на вооружении ВСУ стоят ракеты еще советского производства, которые морально устарели и не готовы к выполнению задач на сто процентов. Поэтому нельзя исключать того, что при попытке сбить наши ракеты украинские снаряды будут залетать на территорию Польши — от этого они и пытаются себя обезопасить, подчеркнул полковник.