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Эксперт: Польшу начинают напрягать неуправляемые ракеты ВСУ

Сегодня, 18:30
Полковник запаса Андрей Головатюк заявил, что Польша всерьез обеспокоена своей безопасностью, причем больше всего она опасается неуправляемых украинских ракет, которые с легкостью могут к ним залететь, как это уже было недавно.

Об этом он заявил, комментируя слова польского президента Анджея Дуды о скором развертывании ЗРК Patriot на границе с Украиной. Эксперт отметил, что Польша с Германией договорятся, и ракеты будут размещены, в том числе для контроля над обстановкой в воздухе, пишет Pravda.Ru.

По словам Головатюка, на вооружении ВСУ стоят ракеты еще советского производства, которые морально устарели и не готовы к выполнению задач на сто процентов. Поэтому нельзя исключать того, что при попытке сбить наши ракеты украинские снаряды будут залетать на территорию Польши — от этого они и пытаются себя обезопасить, подчеркнул полковник.

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