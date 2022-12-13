Экономист: Глава Минпромторга делает ставку на российское производство

Выходит, что ставка на свое производство, сделанная министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, намного перспективнее параллельного импорта. Об этом информируют newizv.ru.
Кричевский рассказал о двух условных партиях в России. Это «партия сторонников импорта» и «партия развития собственного производства».
Первую партию поддерживают, как правило, коммерсанты, которые привыкли все покупать за границей, а на поставках ещё и зарабатывать. Такому бизнесу невыгодна смена стратегии. Он делает ставку на так называемый параллельный импорт.
Многие специалисты считают, что именно «партия импорта» мешает Минпромторгу создавать новые производства (исходя из спроса и дефицита), стремясь заметно нарастить процент локализации, в том числе и на действующих предприятиях, рассказал Кричевский.
Правительство в последнее время занималось магистральным развитием больших промышленных кластеров, в том числе фармацевтического, автомобильного и авиационного. Их товары остаются вершиной айсберга, окончанием длинных технологических цепочек, которые включают в себя производство или закупку за пределами РФ множества комплектующих. В текущем году европейские, японские, корейские, американские бренды остановили поставки в Россию. Из-за этого многим промышленным предприятиям пришлось остановить производство.
Многие годы отечественная оборонная промышленность закупала подшипники, электронику, чипы и остальные детали от 100% российских дистрибьюторов. По документации все товары были российского производства. На самом же деле, безусловно, все это приобреталось за рубежом. Благодаря разнице цены, отсутствию инвестиционной составляющей это было выгодно тем, кто имел устойчивые связи с промышленным госсектором.
В настоящий момент необходимо уходить с проторенной дорожки завоза в РФ комплектующих. До начала СВО такие бизнес-инициативы были допустимыми. Сегодня же экономика России переходит на мобилизационные рельсы. И попадания в экономическую зависимость от зарубежных партнеров быть не должно.
Но силы, создавшие капитал на импорте и не привыкшие к практической работе, все еще имеют место быть. Важно, что высокопоставленные политические деятели в данном противостоянии заняли однозначную позицию и взяли курс на настоящий технологический суверенитет.