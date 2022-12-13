Экономист: Глава Минпромторга делает ставку на российское производство

Многие годы отечественная оборонная промышленность закупала подшипники, электронику, чипы и остальные детали от 100% российских дистрибьюторов. По документации все товары были российского производства. На самом же деле, безусловно, все это приобреталось за рубежом. Благодаря разнице цены, отсутствию инвестиционной составляющей это было выгодно тем, кто имел устойчивые связи с промышленным госсектором.